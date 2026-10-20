Galićeva ostaje sudija krnjeg Ustavnog suda iako je navršila 70 godina života

Krnji Ustavni sud BiH saopštio je da potpredsjednik suda Valerija Galić, iako je navršila 70 godina života, nastavlja da vrši sudijsku dužnost dok ne bude izabran novi sudija i dok ne preuzme dužnost.

Galićeva je 13. oktobra navršila 70 godina života, ali će na dužnosti ostati u skladu sa Odlukom o dopuni Pravila Ustavnog suda od 30. maja 2024. godine kojom je propisano izuzetno produženje mandata sudije.

Krnji Ustavni sud BiH je utvrdio i da je u slučaju parničnog postupka koji je trajao 19 godina i četiri mjeseca, a pokrenut je radi naknade štete, povrijeđeno pravo na pravično suđenje.

U činjenicama predmeta razmatranog po apelaciji krnji Ustavni sud nije uočio izuzetne okolnosti kojima bi se mogla opravdati dužina postupka koja je suprotna načelu "razumnog roka".

U odnosu na ostale aspekte prava na pravično suđenje, krnji Ustavni sud je utvrdio da nije povrijeđeno pravo na pravično suđenje jer nisu osnovani navodi apelanata da su redovni sudovi postupali proizvoljno ili "očigledno nerazumno".