Tinejdžer (16) prijetio djevojčici nožem ispred škole

Šesnaestogodišnji mladić priveden je nakon incidenta ispred osnovne škole u selu Kecerovce, u istočnoj Slovačkoj, gdje je, prema navodima tužilaštva, prijetio maloljetnoj djevojčici fizičkim nasiljem dok je u ruci držao nož.

Slučaj se dogodio ispred zgrade osnovne škole u selu Kecerovce, u okrugu Košice-okolie, a informacije je za slovačku novinsku agenciju TASR potvrdio Branislav Bujnjak iz Regionalnog tužilaštva u Košicama.

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"Suština radnji osumnjičenog jeste da je ispred zgrade osnovne škole u selu Kecerovce, u okrugu Košice-okolie, pretio fizičkim nasiljem maloljetnoj L. Č. dok je u ruci držao nož", naveo je Bujnjak.

Ovlašteni službenik policijske uprave u Bidovcama podnio je u subotu, 17. oktobra, optužbu protiv mladića, identifikovanog kao Marek D, zbog krivičnog djela opasnih prijetnji.

Slučaj je potom preuzelo Okružno tužilaštvo Košice-okolie. Tužilac je zatražio da se osumnjičeni zadrži u pritvoru zbog bojazni da bi mogao da nastavi sa kriminalnim aktivnostima.

Sudija za prethodni postupak prihvatio je prijedlog tužilaštva i odredio pritvor mladiću.

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Tužilaštvo u dostavljenim informacijama nije preciziralo okolnosti incidenta, niti šta je prethodilo prijetnjama.

(Telegraf.rs)