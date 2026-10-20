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Osiguravajuća društva u Francuskoj pred velikim gubicima

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20.10.2026 18:12

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Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима
Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva)

Osiguravajuća društva u Francuskoj bilježe ogromne gubitke usljed nasilnih nemira, a vlasti pokušavaju da dobiju odobrenje od EU da aktiviraju državno osiguranje za uništenu imovinu, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

Prema podacima agencije za analitiku "Morning star DBRS", osiguravajuća društva suočavaju se sa gubicima do 1,2 milijarde evra, dok i trgovci akcijama pominju gubitke koji bi mogli premašiti milijardu evra.

Gubici registrovani prilikom nemira tokom proteklog vikenda vrlo brzo su premašili iznos od 700 miliona evra, koji je nastao u nemirima tokom 2003. godine.

Француска протести
Francuska protesti
Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

"Nemiri su postali poput prirodnih katastrofa u Francuskoj", rekao je analitičar agencije "Morning star DBRS" Markos Alvarez.

Francuska je tokom vikenda bila zahvaćena masovnim protestima koji su prerasli u pljačku i napade na zgrade, prenosi Srna.

Prema preliminarnim procjenama francuskog ministra trgovine Serža Papena, oštećeno je najmanje 3.000 firmi širom zemlje, a među metama napada bili su proizvođači luksuzne robe "Luj Viton" i "Kenzo".

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Tagovi :

Francuska

Protesti

protesti u Francuskoj

osiguravajuća društva

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