Tirana: Bačen Molotovljev koktel na zgradu premijera, policija uzvratila suzavcem

Autor:ATV redakcija
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Zatišje između demonstranata i policije u blizini kancelarije premijera Albanije Edija Rame trajalo je oko dva sata, a situacija je ponovo eskalirala nakon što je jedan demonstrant bacio Molotovljev koktel na zgradu, na šta je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima, prenio je Juronjuz Albanija.
Demonstranti su potom bacali kamenje na policiju, a prema preliminarnim informacijama, policajci su ispaljivali i gumene metke.
Nakon što su ih policijske snage rastjerale sa Bulevara Dešmoret e Kombit, demonstranti su se razišli u nekoliko pravaca i nastavili da se okupljaju u okolnim ulicama i na Skenderbegovom trgu.
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Pojedine grupe zapalile su kante za smeće i ostavile ih nasred puta kako bi blokirale prolazak policijskih vozila.
Bulevar Dešmoret e Kombit je ispražnjen, a u tom dijelu grada ostale su samo policijske snage.
(Tanjug)
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