Rumunija dobila novu vladu: Nikulesku premijer

Rumunija je danas dobila novu vladu nakon što je parlament te zemlje izglasao kabinet koji je predložio premijer Luka Nikulesku, saopšteno je nakon zajedničke sjednice Predstavničkog doma i Senata.

Za izbor vlade Luke Nikuleskua glasalo je 280 poslanika.

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Nikulesku je izjavio, nakon što je parlament podržao njegovu vladu, da Rumunija izlazi iz šestomjesečne političke krize i da će nova vlada odmah početi da radi, prenosi Digi24.

On je najavio da će prva sjednica nove vlade biti održana već večeras.

Njegov kabinet dobio je znatno više od 233 glasa, koliko je bilo potrebno za izbor vlade.

„Sa emocijama i odgovornošću primio sam ovaj glas. Zahvaljujem parlamentu na povjerenju, kao i Socijaldemokratskoj partiji (PSD), Nacionalno-liberalnoj partiji (PNL), Demokratskom savezu Mađara u Rumuniji (UDMR), predstavnicima nacionalnih manjina i poslanicima koji su glasali za ovu vladu“, rekao je Nikulesku u prvoj izjavi nakon glasanja.

On je ocijenio da je glasanje važan trenutak za Rumuniju, istaknuvši da zemlja „izlazi iz šest mjeseci krize“ i da vlada mora odmah da počne da radi.

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„Prioriteti su poznati. Rumunija više ne može da čeka“, poručio je premijer.

Nikulesku je ukazao na posljedice višemjesečnog političkog zastoja, navodeći da građani osjećaju njegove posljedice kroz račune, rast nezaposlenosti, ekonomsku situaciju i geopolitička kretanja.

„Rumunija sada ima vladu sa punim ovlašćenjima. Odmah počinjemo da radimo, iako dolazimo iz različitih sredina i sa različitim iskustvom. Neki su političari sa dugogodišnjim iskustvom, dok su drugi nezavisni i dolaze iz akademskog i umjetničkog svijeta. Formiraćemo tim i zajedno raditi“, rekao je rumunski premijer.

Podrškom rumunskog parlamenta formiranju vlade, uspio je četvrti pokušaj predsjednika Rumunije Nikušora Dana da formira vladu, nakon što je prethodna proevropska koalicija pala početkom maja.

Vlada premijera Ilije Boložana izgubila je podršku nakon što je Socijaldemokratska partija (PSD) napustila koaliciju zbog neslaganja oko mjera štednje i fiskalnih reformi, prenosi Glas Srpske.

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Parlament je potom izglasao nepovjerenje Boložanovoj vladi.