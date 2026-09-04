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U gradiću izmjereno 45,7 stepeni, najviša temperatura od početka godine

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04.09.2026 22:09

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У градићу измјерено 45,7 степени, највиша температура од почетка године
Foto: Pexels

U Španiji je izmjereno 45,7 stepeni Celzijusovih, najviše od početka godine, objavila je danas španska meteorološka služba.

Rekordna temperatura zabilježena je juče u gradu El Granado u južnoj Andaluziji, na granici sa Portugalijom, prenose španski mediji.

Oboren je ujedno i dosadašnji rekord za najvišu temperaturu u Španiji za septembar koji je postavljen 2016. godine u gradu Montoro, takođe u Andaluziji.

Meteorolozi su za vikend i početak iduće sedmice u Španiji najavili neuobičajeno visoku temperaturu za ovo doba od oko 40 stepeni Celzijusovih, posebno na jugu zemlje, prenosi Srna.

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