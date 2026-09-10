Vulić: Suspenzije sporazuma Srpske i Srbije neće biti

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da grupa poslanika iz Federacije BiH nastavlja da zloupotrebljava ovaj dom za slanje pisama na više adresa sa antidejtonskim i neustavnim inicijativama i poručila da suspenzije sporazuma između Republike Srpske i Srbije neće biti.

"Privremene suspenzije neće biti - poručujem kao izabrani poslanik sa teritorije Republike Srpske zato što se o istom pita Republika Srpska i Republika Srbija, a ne vi", poručila je Vulićeva poslanicima iz FBiH koji su uputili na više od 800 adresa u Evropi, SAD, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske.

Ona je podsjetila da su Opšti okvirni sporazum za mir sa aneksima potpisale strane i da su specijalni paralelni odnosni dejtonska i ustavna kategorija.

"Nismo se petljali da li će Federacija uspostavljati iste odnose sa susjednim državama, a s obzirom na to koliko ste uništili međunarodne odnosne lažno se predstavljajući u dosta slučajeva kao BiH, možda će vam to jedino i preostati", istakla je Vulićeva.

Ona je navela da je sve više i više dokaza koliko u FBiH nikada nisu iskreno prihvatili sprovođenje Dejtonskog sporazuma, ali i da je njihovih sagovornika sve manje.

Vulićeva je ukazala da je Republika Srpska saveznik u borbi protiv globalizma, islamskog terorizma i radikalizma i drugih oblika političkog terorizma i da se vodi mirom, pomirenjem i hrišćanskim vrijednostima i principima na kojima je zasnovan Dejtonski sporazum.

"Shvatam - nema vam više /Majkla/ Marfija i /Krisitjana/ Šmita, panika je očigledna i ovo što šaljete nije pismo nego vapaj za pomoć u predizbornoj kampanji i priznanje da ne znate i nećete da o odnosima u BiH i regionu razgovarate sa domaćim akterima", poručila je Vulićeva.