Uvukao se u kuću, pa se zaglavio: Piton dug 4,5 metara izazvao paniku

Prava drama odigrala se u Istočnoj Džakarti u Indoneziji kada je jedan građanin na kući ugledao ogromnog pitona dugog oko 4,5 metara kako se provlači kroz ventilacione otvore.

Zmija se čvrsto obavila oko otvora između cigala, zbog čega su u pomoć morali da budu pozvani vatrogasci.

Prema navodima Newsflarea, čovjek je upravo završio molitvu kada je primetio neobičan prizor na kući na dva sprata. Kada je shvatio da je riječ o ogromnom pitonu, uplašio se i pozvao članove porodice kako bi pokušali da životinju bezbjedno izvuku.

Međutim, zmija se toliko čvrsto uvukla u ventilacione otvore da sami nisu uspeli da je oslobode, pa su pozvali hitne službe.

Na teren su 3. septembra izašla četvorica vatrogasaca iz oblasti Čirakas. Na snimku se vidi kako tijelo pitona prelazi preko spoljnog zida kuće, dok mu jedan dio tijela nestaje kroz otvore za ventilaciju, prenosi Nguoiduatin.

Cijela intervencija trajala oko sedam minuta

Vatrogasci su polako i veoma oprezno počeli da izvlače zmiju. Nakon što su uspjeli da je oslobode iz ventilacionog prostora, uslijedio je novi problem.

Na drugom snimku vidi se kako vatrogasci drže pitona za glavu i tijelo, dok se zmija u jednom trenutku čvrsto obavija oko ograde stepeništa. Zbog toga su morali da zastanu i dodatno je oslobađaju.

Cijela intervencija trajala je oko sedam minuta, a piton je na kraju uspješno savladan i zbrinut. U incidentu niko nije povrijeđen, prenosi Srpskainfo.

Jedna od najdužih zmija na svijetu

Mrežasti piton je neotrovna zmija koja pripada vrstama koje plen ubijaju stezanjem. Autohtona je u tropskim šumama, močvarama i drugim staništima jugoistočne Azije, a može da se nađe i u blizini naseljenih područja, gd‌je pronalazi sklonište i plen.

Ovi pitoni su poznati po tome što su odlični penjači. Love iz zasjede, a nakon što zgrabe plen, svojim snažnim tijelom ga stežu sve dok ne ugine, nakon čega ga gutaju cijelog.

Koliko ogromni mogu da budu pokazuje i najnoviji Ginisov rekord. Ženka mrežastog pitona po imenu Ibu Baron, pronađena u oblasti Maros na indonežanskom ostrvu Sulavesi, izmjerena je 18. januara 2026. godine i bila je duga 7,22 metra. Ginisova knjiga rekorda navodi je kao najdužu pouzdano izmjerenu divlju zmiju.

Ovaj podatak dodatno pokazuje zbog čega susret sa mrežastim pitonom u blizini kuće može da bude izuzetno dramatičan prizor, čak i kada se životinja sama nađe u nevolji i zaglavi u ventilacionom otvoru.