Sredina septembra donosi potrebu za većom finansijskom disciplinom, a pojedini horoskopski znakovi mogli bi da dobiju priliku za dodatnu zaradu ili novi poslovni angažman.

Nove poslovne ponude mogu d‌jelovati primamljivo, ali nije trenutak za odluke donesene na brzinu. Prije potpisivanja ugovora, ulaganja ili veće kupovine, važno je provjeriti sve detalje i dobro izračunati šta zaista dobijate.

Sedmica od 7. do 13. septembra pogodna je za sređivanje finansija, plaćanje računa, kontrolu redovnih troškova i pravljenje realnijeg plana za naredni period.

Na poslu će posebno biti važno poštovati dogovore, pažljivo provjeravati dokumente i rješavati greške bez nepotrebnih rasprava.

Evo šta novčani horoskop donosi svakom znaku.

Ovan

Ovnovi bi ove sedmice trebalo da uspore kada je novac u pitanju. Čak i ako neka investicija ili kupovina d‌jeluje kao odlična prilika, nije pametno reagovati impulsivno.

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Početkom sedmice mogući su dodatni zadaci na poslu, a oni bi u narednom periodu mogli donijeti i veći prihod.

Ako razmišljate o povišici, pripremite konkretne argumente i podsjetite nadređene na rezultate koje ste ostvarili. Tokom vikenda pazite na trošenje novca samo da biste ostavili utisak na druge.

Bik

Bikovima predstoji stabilnija finansijska sedmica, naročito ako se budu držali plana. Sada je pravi trenutak za plaćanje računa, obnavljanje ušteđevine i kupovinu stvari koje su zaista potrebne domu.

Budite oprezni s pozajmljivanjem većih suma novca, posebno ako uslovi vraćanja nisu jasno dogovoreni. Razgovor s porodicom o zajedničkom budžetu može spriječiti nesporazume i nepotrebne troškove.

Blizanci

Blizanci će biti zatrpani informacijama, ponudama i različitim prijedlozima. Upravo zato postoji opasnost da previde neki važan detalj. Dokumente, račune, fakture i poslovnu prepisku provjeravajte dva puta.

Dodatna zarada može stići zahvaljujući vašem znanju, savjetima ili sposobnosti da povežete prave ljude. Ipak, pazite na impulsivne internet kupovine. Sitni izdaci lako mogu prerasti u ozbiljan trošak.

Rak

Rakovi će najveću pažnju posvetiti porodičnim i kućnim finansijama. Moguće je da se ponovo pokrene pitanje renoviranja, kupovine nekretnine ili neke veće zajedničke investicije.

Nemojte automatski preuzimati sve troškove na sebe ako obaveze mogu ravnopravno da se podijele. Na poslu će vam više koristiti stabilnost i pouzdanost nego pokušaj da preko noći napravite veliki profesionalni skok.

Lav

Lavovi bi ove sedmice mogli da dobiju priliku da pokažu koliko vrijede, bilo pred nadređenima, bilo pred važnim klijentima. Finansijski pregovori mogu biti uspješni ako se oslonite na konkretne rezultate, a ne na pretjerana obećanja.

Ako vam stigne dodatni novac, razmislite o tome da dio odvojite sa strane umjesto da ga potrošite na skupe stvari kojima želite da ostavite utisak.

Krajem sedmice moguća je zanimljiva ponuda, ali prije odgovora dobro procijenite sve uslove.

D‌jevica

D‌jevice bi do kraja mjeseca trebalo da naprave detaljan pregled svojih finansija. Provjerite račune, pretplate i sve troškove koji se automatski skidaju s računa. Upravo tu možete pronaći novac koji vam nepotrebno odlazi svakog mjeseca.

Na poslu će vas pedantnost zaštititi od grešaka koje bi mogle da dovedu do finansijskog gubitka. Dobar period je i za učenje novih vještina i nabavku alata koji vam mogu olakšati posao.

Ipak, nemojte šted‌jeti na osnovnim stvarima koje su vam zaista potrebne.

Vaga

Vage bi trebalo da naprave jasnu razliku između sopstvenih finansijskih ciljeva i želja ljudi oko sebe. Pokloni, izlasci i pomoć bliskoj osobi mogu donijeti neplanirane troškove, pa unaprijed odredite koliko možete da izdvojite.

Budite naročito oprezni ako neko pokušava da vas natjera da ugovor potpišete odmah. Svaku nejasnu stavku prvo razjasnite.

Do vikenda možete vratiti ravnotežu u budžet jednostavnim odustajanjem od nekoliko nepotrebnih kupovina.

Škorpija

Škorpije bi svoje finansijske planove trebalo da zadrže za sebe. Nema potrebe da svima otkrivate koliko zarađujete, štedite ili gd‌je planirate da uložite novac.

Na poslovnom planu može se pojaviti zanimljiva prilika povezana sa starim projektom ili nekadašnjim poslovnim kontaktom. Prije nego što obnovite saradnju, provjerite da li su se uslovi zaista promijenili nabolje.

Kod većih transakcija i transfera novca budite posebno pažljivi i provjerite svaki detalj.

Strijelac

Strijelci će poželjeti da novac ulože u putovanja, obrazovanje i nova iskustva. Takva ulaganja mogu biti korisna, ali samo ako unaprijed odredite budžet.

Ne ulazite u nepotrebne dugove zbog želje da sebi priuštite nešto odmah. Na poslu bi kontakt s osobom koja ima iskustvo ili informacije koje vama nedostaju mogao da otvori nova vrata.

Ipak, pazite šta obećavate. Prihvatanje zahtjevnog zadatka bez dogovora o odgovarajućoj naknadi moglo bi vas skupo koštati.

Jarac

Jarčevi ulaze u sedmicu koja može donijeti jačanje profesionalnog ugleda. Završetak važnog posla mogao bi da bude dobar argument za razgovor o većoj zaradi ili boljim uslovima rada.

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Novac usmjeravajte prema dugoročnim ciljevima, obaveznim plaćanjima i stvaranju finansijske rezerve.

Ne dozvolite da tuđi problemi ugroze vaš budžet. Pomaganje drugima je lijepo, ali ne po cijenu sopstvene finansijske sigurnosti.

Vodolija

Vodolijama može stići neobična poslovna ponuda ili prilika da se uključe u novi projekat. Prije nego što prihvatite, obavezno provjerite ko je zadužen za organizaciju, koji su rokovi i kada i na koji način ćete biti plaćeni.

Dobar je trenutak za unapređivanje profesionalnih vještina i pronalaženje praktičnijih načina za obavljanje posla. Međutim, skupe kupovine treba dobro opravdati.

Kada je riječ o porodičnim finansijama, nemojte donositi velike odluke bez prethodnog razgovora s ukućanima.

Ribe

Ribe bi trebalo da budu posebno oprezne s pričama o brzoj i lakoj zaradi. Ako nešto d‌jeluje predobro da bi bilo istinito, provjerite sve prije nego što uložite novac.

Početkom sedmice pažnju mogu zahtijevati dugovi, porezi, računi i druge obaveze. Intuicija vam može pomoći da primijetite da nešto nije u redu, ali konačnu odluku ipak donosite na osnovu konkretnih podataka i dokumentacije.

Mala ušteda na svakodnevnim kupovinama mogla bi do vikenda da napravi razliku i pomogne vam da ponovo ojačate finansijsku rezervu, prenosi Glossy.