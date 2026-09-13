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Tuča završila pokušajem ubistva: Drama u Rogatici

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13.09.2026 09:34

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U Rogatici sinoć je došlo do tuče između dvojice muškaraca, nakon čega je jedan od njih automobilom udario drugog, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

Kako saznaje Provjereno, incident se dogodio juče, oko 18.30 časova, kada su se potukli M.B. (43) i Z.J. (46), obojica iz Rogatice.

Nakon tuče, M.B. je ušao u automobil i krenuo prema drugom vozilu, pored kojeg je stajao Z.J., te ga je udario i oborio na kolovoz.

Z.J. je zadobio teške tjelesne povrede, a kako je potvrđeno za Provjereno, nakon ukazane pomoći u Rogatici prevezen je u Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje je zadržan na liječenju.

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Osumnjičeni M.B. je uhapšen, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Događaj je kvalifikovan kao krivično djelo "Ubistvo u pokušaju".

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pokušaj ubistva

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hapšenje

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