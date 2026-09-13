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Saobraćajna nesreća u Zalužanima: Preminuo motociklista

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13.09.2026 08:10

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Na magistralnom putu Banjaluka–Laktaši, u mjestu Zalužani, sinoć oko 22.45 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.

U nesreći je motociklista zadobio teške povrede, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Uprkos naporima ljekara, motociklista je preminuo od zadobijenih povreda.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja, prenosi Provjereno.

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Saobraćajna nesreća

Zalužani

preminuo

udes

sudar

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