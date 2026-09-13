Saobraćajna nesreća u Zalužanima: Preminuo motociklista

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na magistralnom putu Banjaluka–Laktaši, u mjestu Zalužani, sinoć oko 22.45 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.
U nesreći je motociklista zadobio teške povrede, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Uprkos naporima ljekara, motociklista je preminuo od zadobijenih povreda.
Više informacija biće poznato nakon uviđaja, prenosi Provjereno.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
12 h0
Hronika
18 h0
Hronika
20 h0
Hronika
20 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu