Saobraćajna nesreća u Zalužanima: Preminuo motociklista

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Foto: ATV

Na magistralnom putu Banjaluka–Laktaši, u mjestu Zalužani, sinoć oko 22.45 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.

U nesreći je motociklista zadobio teške povrede, nakon čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Uprkos naporima ljekara, motociklista je preminuo od zadobijenih povreda. Više informacija biće poznato nakon uviđaja, prenosi Provjereno.

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