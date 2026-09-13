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Goran Selak: OHR odumire, BiH mora preuzeti odgovornost

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13.09.2026 15:19

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Горан Селак, министар правде Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je u BiH na snazi "faza tihog odumiranja" Kancelarije visokog predstavnika (OHR) i da se zemlja postepeno navikava na mogućnost da više nema visokog predstavnika.

Vrijeme je da BiH preuzme odgovornost

"Nama u Srpskoj on nikada nije bio potreban, a vrijeme je da i u Federaciji BiH to prihvate. Kada će Kancelarija visokog predstavnika zvanično biti zatvorena, manje je važno. Suština je da BiH mora da preuzme odgovornost za svoje institucije i svoju budućnost" istakao je Selak.

Разговор недјеље за Политику: Горан Селак
Razgovor nedjelje za Politiku: Goran Selak
Ustupljena fotografija

On je naveo da Republika Srpska prihvata postojanje i funkcionisanje BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, ali da problem vidi u tome što, kako je rekao, političko Sarajevo ni poslije 30 godina ne prihvata postojanje Republike Srpske.

"Problem je neprihvatanje ustavne pozicije Republike Srpske"

"Odatle proizlazi izvor mnogih problema i kriza, ali i razlika u pristupu – represija i odmazda u FBiH, a tolerancija u Republici Srpskoj", rekao je Selak za "Politiku".

Разговор недјеље за Политику: Горан Селак
Razgovor nedjelje za Politiku: Goran Selak
Ustupljena fotografija

Selak je istakao da su Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH jasno definisali ustavne nadležnosti entiteta i zajedničkih institucija, ali da je, prema njegovim riječima, na snazi pokušaj da se nadležnosti Republike Srpske oduzmu i prenesu na zajednički nivo.

"A taj nivo, iako se naziva zajedničkim, političko Sarajevo često doživljava kao da pripada samo Bošnjacima. Ne postoji zemlja na svijetu u kojoj se polemiše o tome da li će se Ustav poštovati, to se jedino dešava u BiH", rekao je Selak.

O krivičnim prijavama i slobodi izražavanja

Selak je ukazao da podatak o nekoliko desetina hiljada krivičnih prijava protiv građana srpske nacionalnosti, koje su, kako navodi, podnesene zbog odavanja počasti generalu Ratku Mladiću na društvenim mrežama, pokazuje da Sarajevo želi da zabrani i kazni ne samo stav i mišljenje Srba, već i emociju.

On je naveo da je Sarajevo time pokazalo da još nije politički doraslo današnjem vremenu i da ne shvata da se stabilnost u regionu ne gradi mržnjom prema Srbiji, već razgovorom, poštovanjem i dogovorom.

"Republika Srpska je stabilna i bezbjedna"

Selak je istakao da je Republika Srpska danas izuzetno stabilna, sigurna i bezbjedna i da garantuje sigurnost svim svojim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

On je dodao da je Srpska, kako je naveo, dovoljno snažna da pruži zaštitu i Srbima čija su prava ugrožena u FBiH.

Kako je napomenuo, međunarodna pozicija Republike Srpske nikada nije bila bolja, te je ona, prema njegovim riječima, prepoznata i uvažena kao partner.

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Tagovi :

Goran Selak

OHR

Bosna i Hercegovina

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