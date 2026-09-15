Autoputevi Srpske: Donacije za 15 organizacija sa područja Istočnog Sarajeva

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković potpisao je u danas ugovore o dodjeli donacija sa predstavnicima udruženjima, organizacijama, sportskih klubova i vjerskih zajednica sa područja Istočnog Sarajeva, Pala, Trnova i Sokoca, koji su učestvovali na javnom pozivu za dodjelu donacija iz ostvarene dobiti preduzeća za 2025. godinu.

Potpisivanju ugovora sa korisnicima ovih sredstava, pored direktora Viškovića, prisustvovali su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i predsjednik Skupštine grada Boško Jugović.

Direktor Višković naglasio je da je Autoputevi Republike Srpske primjenjuje praksu dodjele donacija iz ostvarene dobiti preduzeća za prethodnu godinu i to na način da je svima onima, koji su ispunili uslove, propisane Zakonom o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu i pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj i Pravilnikom o dodjeli donacija, po jasno definisanim uslovima, kriterijumima za izbor i visini doniranih sredstava, dodijelio donacije kao vid novčane podrške njihovim aktivnostima i projektima od interesa za lokalne zajednice, iz kojih dolaze.

Na ovaj javni poziv prijavilo se više od 250 udruženja, sportskih klubova, kulturnih ustanova, vjerskih i humanitarnih organizacija iz cijele Republike Srpske, tako da su, ukazao je Višković, jednako zastupljene sve lokalne zajednice od Novog Grada do Trebinja.

Višković je ponovio je da Autoputevi Republike Srpske i na ovaj način vodi računa o cijelom prostoru Republike Srpske, bez obzira na činjenicu da li su u nekim lokalnim zajednicama već izgrađeni auto-putevi ili tek treba da se gradi, što dovoljno govori o društveno-odgovornom pristupu ovog preduzeća prema Republici.

Višković je podsjetio da je preduzeće poslovnu 2025. godinu završilo sa ostvarenom dobiti od preko 100 miliona KM, te da je nakon odluke Vlade Republike Srpske, koja je stoodstotni vlasnik preduzeća, za dodjelu donacija izdvojilo dva odsto od ostvarene dobiti. On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su i lokalne zajednice pružile podršku udruženjima sa njihove teritorije, te da su i na taj način pokazali koji su to projekti zaslužili veću podršku šire društvene zajednice.

Izraze zahvalnosti direktor Višković uputio je ljudima, koji vode pomenuta udruženja, organizacije i ustanove, jer svakodnevno ulažu ogroman napor i žrtvuju dio privatnog života i vremena da bi određene ideje bile prepoznate i podržane od strane lokalnih zajednica, republičkih organa uprave, ustanova i javnih preduzeća, kakvo je JP Autoputevi Republike Srpske.

Višković je najavio da će ovu praksu podrške nevladinom sektoru, JP Autoputevi Republike Srpske nastaviti i ubuduće.

Tokom današnjeg dana, Višković je posjetio i Rogaticu, gdje je takođe potpisao ugovore o dodjeli donacija za udruženja sa područja ove lokalne zajednice.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da će donacije biti značajna pomoć, posebno sportskim klubovima i organizacijama civilnog društva.

- Tamo gdje mi kao gradske ili opštinske uprave ne možemo uvijek intervenisati putem svojih budžeta, sigurno je da su Autoputevi tu pomogli - rekao je Ćosić.

Predsjednik Nevladine organizacije "Transparentni mladi Istočno Novo Sarajevo" Teodor Majmunović rekao je da je ova organizacija dobila 3.000 KM, što će biti iskorišteno za realizaciju projekta "Grad koji pamti" čiji je cilj da mladi upoznaju nastanak Istočnog Sarajeva, kulturu grada i značaj očuvanja sjećanja na stvaranja koja su njegovi stanovnici pretrpjeli.

Predsjednik Udruženja mladih "Nova generacija" iz Trnova Jovana Milić zahvalila je "Autoputevima Republike Srpske" za 10.000 KM namijenjenih izgradnji teretane u ovoj lokalnoj zajednici.

(RTRS)