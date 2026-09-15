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Više od 600 stranih turista vodi se i dalje kao nestalo

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15.09.2026 17:31

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Људи посматрају кућу оштећену у бујичној поплави на обали ријеке Тришули у мјесту Дунге, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

U Nepalu se nakon razorne poplave 26. avgusta kao nestalo vodi 607 turista, najnoviji su podaci nepalske Uprave za turizam.

Načelnik Uprave Suradž Gimire rekao je da su većina nestalih, njih 189, državljani Indije.

Na spisku se nalazi 65 državljana SAD, 55 Malezije i 54 Ukrajinca, kao i 37 državljana Kine, 33 Australije i 33 Letonca.

I dalje nema kontakta sa 33 državljana Britanije i 30 državljana Kanade.

On je dodao da identitet devet osoba još nije utvrđen.

Kao nestalo se vodi 329 žena i 269 muškaraca.

Snažna poplava pogodila je sjeverni Nepal krajem avgusta, usmrtivši gotovo 1.400 ljudi.

Katastrofu je izazvalo klizište u blizini kineske granice, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi.

Ogromna masa stijena i nanosa mulja kretala se brzinom većom od 70 kilometara na čas duž riječnog korita, uništavajući naselja i plaveći veliku površinu.

Prema najnovijim podacima, oko 5.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.

Na spiskovima nestalih osoba koje vodi Ambasada Rusije nalazi se 11 ruskih državljana, navodi TASS

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

nestali turisti

spasavanje

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