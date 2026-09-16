Logo

Helikopter nadlijetao mjesto nesreće, pa se srušio: Ima poginulih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 07:24

Komentari:

0
Хеликоптер
Foto: Pexels

U predgrađu Los Anđelesa sinoć se srušio helikopter i nakon toga se zapalio, pri čemu su poginule tri osobe, saopštile su vatrogasne gradske vlasti.

Incident se dogodio u utorak nešto prije 19.00 časova po lokalnom vremenu, nedaleko od mjesta teške saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije juče, a u kojoj je džip udario u gradski autobus pri čemu je takođe poginulo troje ljudi, prenosi “Los Anđeles tajms”.

Хаг

Srbija

U Hagu izricanje presude Tačiju, Krasnićiju, Veseljiju i Seljimiju

Helikopter se srušio između dvije komercijalne zgrade u Četsvortu u Los Anđelesu, udarivši u par teretnih kontejnera, pri čemu su se zapalila i četiri obližnja vozila.

Jedna osoba je prebačena u bolnicu i njeno stanje je za sada nepoznato.

Među pognulima je i osoba koja se nalazila izvan helikoptera kada se on srušio, rekao je kapetan losaanđeleske vatrogasne službe Brenden Silverman, ne precizirajući koliko je osoba bilo u helikopteru u trenutku nesreće.

Snimak sa lica mjesta prikazuje dva kontejnera i više vozila koja gore, a požar je u međuvremenu ugašen, kako je rečeno iz vatrogasne službe.

Novinarski helikopter snimao nesreću, pa se srušio?

Za sada nije poznato ko je upravljao letjelicom, ali lokalni mediji sugerišu da je riječ o novinskom helikopteru koji je letio iznad mjesta na kojem se prethodno dogodila fatalna autobuska nesreća, prenosi Tanjug.

policija njemacka

Svijet

Kod državljanina BiH pronađena veća količina zabranjenih steroida

Helikopteri više TV stanica nadlijetali su mjesto autobuske nesreće, napominje losanđeleski list.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Los Anđeles

srušio se helikopter

nezgoda

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Kod državljanina BiH pronađena veća količina zabranjenih steroida

5 h

0
Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље

Svijet

Nova saznanja o napadaču koji je pucao na Trampa: FBI otkrio nepoznate detalje

13 h

0
Пекин, главни град Кине, један је од најзначајнијих политичких, културних и економских центара земље, познат по богатој историји, Забрањеном граду и Тргу Тјенанмен.

Svijet

Kina pooštrila pravila ulaska i izlaska iz zemlje

13 h

0
вјенчање свадба брак млада и младожења црква кумови бурме

Svijet

Tragedija: Mladoženja poginuo u saobraćajnoj nesreći na dan vjenčanja

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Zaštitimo djecu u saobraćaju: Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

12

12

Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

12

12

Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

12

09

DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

12

04

Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima