Helikopter nadlijetao mjesto nesreće, pa se srušio: Ima poginulih

U predgrađu Los Anđelesa sinoć se srušio helikopter i nakon toga se zapalio, pri čemu su poginule tri osobe, saopštile su vatrogasne gradske vlasti.

Incident se dogodio u utorak nešto prije 19.00 časova po lokalnom vremenu, nedaleko od mjesta teške saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije juče, a u kojoj je džip udario u gradski autobus pri čemu je takođe poginulo troje ljudi, prenosi “Los Anđeles tajms”.

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Helikopter se srušio između dvije komercijalne zgrade u Četsvortu u Los Anđelesu, udarivši u par teretnih kontejnera, pri čemu su se zapalila i četiri obližnja vozila.

Jedna osoba je prebačena u bolnicu i njeno stanje je za sada nepoznato.

Među pognulima je i osoba koja se nalazila izvan helikoptera kada se on srušio, rekao je kapetan losaanđeleske vatrogasne službe Brenden Silverman, ne precizirajući koliko je osoba bilo u helikopteru u trenutku nesreće.

Snimak sa lica mjesta prikazuje dva kontejnera i više vozila koja gore, a požar je u međuvremenu ugašen, kako je rečeno iz vatrogasne službe.

Novinarski helikopter snimao nesreću, pa se srušio?

Za sada nije poznato ko je upravljao letjelicom, ali lokalni mediji sugerišu da je riječ o novinskom helikopteru koji je letio iznad mjesta na kojem se prethodno dogodila fatalna autobuska nesreća, prenosi Tanjug.

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Helikopteri više TV stanica nadlijetali su mjesto autobuske nesreće, napominje losanđeleski list.