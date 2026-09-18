Prijava protiv Mustafe Cerića Tužilaštvu BiH zbog negiranja srpskih žrtava

Bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić, čovjek koji je javno optužio Srpsku pravoslavnu crkvu za fašizam, kampanju „Upoznajte srpsko stradanje“ naziva propagandom.

Cerić je kampanju Memorijalnog centra Republike nazvao i „ratom protiv istine“ i tako doveo u pitanje vjerodostojnost prikazanih srpskih žrtava, navodi se u prijavi. Krivična prijava je podnesena zbog javnog nipodaštavanja srpskih žrtava i širenja mržnje, jasan je Milorad Kojić. Kaže, sada je sve na Tužilaštvu.

„Ne možete kažnjavati Srbe za ništa, čovjek je dobio 3 godine zatvora za ništa,a da nećete da kažnjavate Bošnjake za javni istup i širenja govora mržnje, tačnije nacionalne, rasne, vjerske i etničke netrpeljivosti što je vrlo jasno propisano kao krivično djelo.Zato je dobio krivičnu prijavu, zato očekujemo od tužilaštva da podigne optužnicu i očekujemo od Suda da to lice bude procesuirano. Da pokušamo jednom da više uspostavimo sistem jednakosti građana pred zakonom“, poručuje poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Milorad Kojić.

Mustafa Cerić govori samo ono što neki tiho govore i došaptavaju ili što većina bošnjačkog korpusa misli.

"A to je da je BiH u skladu sa islamskom deklaracijom treba jedino da bude država Bošnjaka, dominantno muslimanska država, čime bi postala de fakto i prva islamska država u Evropi, a zapravo Cerićeve izjave ne trebaju nikoga da iznenade, one dolaze kako sasvim prirodan slijed svega onoga što su devedesetih godina proklamovali i drugi predstavnici islamske zajednice BiH“, poručuje generalni sekretar predsjednika Republike Srpske, Marko Romić.

Ništa novo iz Federacije BiH, nastavlja se stara praksa, ovo je otvorena mržnja prema svemu što je srpsko, poruka je stručnjaka za bezbjednost.

"Sve je to proizvod jedne poremećene politike iz Sarajeva u kojoj se nadmeću ovi primitivci poput Heleza, Konakovića u Cerića, ko će biti ljući, ko će više mržnje pokazati prema Srbima“, kazao je stručnjak za borbu protiv terorizma, Dževad Galijašević.

"Odavno govori ratnohuškačkom retorikom, ponovo prijeti, ponovo provocira, ali to je možda nešto što zadovoljava njegove sujete, Srbima neće napraviti nikakvu stvarnu štetu, on pravi štetu sebi i bošnjačkom narodu“, rekao je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

Podnosioci prijave ističu da Mustafa Cerić u svojoj objavi lažno tvrdi da se sprema novi sukob i tako poziva svoj narod na pripravnost. Kao najopasniji dio objave izdvajaju njegov poziv na uspostavljanje trajnog okvira savjetovanja Bošnjaka. Prema njihovim riječima to predstavlja poziv na borbu protiv izmišljenog srpskog neprijatelja i pokušaj stvaranja novog probošnjačkog projekta.