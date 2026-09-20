Lambeta: Narednih dana prve neurohirurške intervencije i imunohistohemija

Direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta rekao je danas da se do kraja mjeseca u ovoj zdravstvenoj ustanovi očekuju prve neurohirurške intervencije, a da će za mjesec dana krenuti i imunohistohemija, što će olakšati pacijentima, ali i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, gdje su do sada pacijentima pružane ove usluge.

Lambeta je nakon sastanka sa direktorom UKC-a Srpske Nikolom Šobotom istakao da ove dvije zdravstvene ustanove imaju izuzetnu saradnju.

Kao primjer naveo je intervencije u angio-sali trebinjske bolnice, kojih je od njenog otvaranja, bilo skoro 300, a koje su uglavnom izveli ljekari iz Banjaluke.

Saradnja se, prema Lambetinim riječima, ogleda i u edukaciji RTG tehničara, medicinskih sestara i instrumentaraca, pri čemu su RTG tehničari već preuzeli posao, a do kraja godine se očekuje da im se pridruže i instrumentarke.

Lambeta je na pomoći zahvalio kompletnom kadru kardiologije UKC-a na čelu sa profesorom Tamarom Preradović.

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On je najavio da se do kraja ovog mjeseca u trebinjskoj bolnici očekuju i prve neurohirurške intervencije koje se do sad samo rađene u Banjaluci ili zbog kojih su pacijenti išli u Crnu Goru i plaćali te intervencije.

"Nadamo se da će u narednom mjesecu da krene i imunohistohemija, isto u saradnji sa UKC-om. Do sada smo pacijente slali u Banjaluku i oni su stvarno bili opterećeni", rekao je Lambeta, konstatujući da će ovim biti olakšano prvenstveno onkološkim pacijentima i da će biti smanjena lista čekanja.

Lambeta je objasnio da onkološki i hematološki pacijenti ubuduće neće morati da idu u Banjaluku po terapiju, nego će nakon prvog odlaska, kada će biti registrovani, biti napravljen protokol, a sve ostale terapije primaće u Bolnici Trebinje.

On dodaje da su se otvaranjem nove bolnice u Trebinju stekli uslovi da u njoj ovu zdravstvenu pomoć dobiju, ne samo pacijenti iz Trebinja nego i Hercegovine.

Lambeta je najavio da će za onkološke pacijente koji nemaju mogućnost da plate prevoz, biti omogućen besplatan dolazak i povratak sa terapije, te da je za te potrebe Trebinjac Miko Jeremić ponudio da donira jedno vozilo.

"Očekujemo za 15 do 20 dana da stigne i to vozilo, koje će isključivo biti za onkološke pacijente", precizirao je Lambeta.

Kada je u pitanju zgrada za mlade ljekare i mlade tehničare, Lambeta je rekao da bi do kraja godine trebalo da bude određena lokacija, a potom da se krene sa projektovanjem, zahvalivši se na podršci Vladi Republike Srpske i premijeru Savi Miniću, kao i resornom ministarstvu u ostvarivanju ove ideje.

"Plan je da zajedno sa Gradskom upravom u 2027. godini raspišemo konkurs. Naravno da će postojati određena pravila koja će da se postave da bi ti mladi ljudi mogli da apliciraju i da dobiju stan pod nekim povoljnijim uslovima", dodao je Lambeta.

On je najavio da će, u saradnji sa akademikom Predragom Peškom, nastojati da uglednim doktorima koji odluče da promijene mjesto svog stanovanja ponude određene uslove da dođu da rade u trebinjskoj bolnici - možda stan na pet godina ili da poslije pet godina dobiju tu stambenu jedinicu u vlasništvo.

Lambeta je ocijenio da je trebinjska bolnica od otvaranja opravdala sva očekivanja i da su značajno smanjene liste čekanja.

"Smatramo da smo u ovih šest mjeseci rada naših ljekara i osoblja, uz pomoć prvenstveno UKC-a, ali i ljekara koji dolaze iz Foče, Beograda, Novog Sada, omogućili da što manje ljudi odlazi van Trebinja na liječenje", rekao je Lambeta.

On je dodao da se u narednom periodu očekuje povratak sa specijalizacije jednog broja ljekara i naveo da se već u sljedećoj godini očekuje između 15 i 20 novih specijalista, što će olakšati organizaciju rada, ali i nove usluge u bolnici, uz očekivanu nabavku nove opreme, prenosi Srna.