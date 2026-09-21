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Dubai proglasio 10 dana žalosti

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21.09.2026 15:54

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Дубаи
Foto: Pexel/Nelemson G

Zamjenik predsjednika policije Dubaija šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je danas u 76. godini, a Sud u Dubaiju proglasio je desetodnevnu žalost.

Zastave će biti spuštene na pola koplja, počevši od danas, piše na sajtu vlade Dubaija.

Ahmed bin Rašid bio je mlađi brat šeika Mohameda bin Rašida Al Maktuma, potpredsjednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladara Dubaija.

Muhamed bin Rašid napisao je na društvenim mrežama povodom bratovljeve smrti da mu je zahvalan na doprinosu koji je dao razvoju države.

Уједињени арапски емирати УАЕ

Svijet

Umro je šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum

Šeik Ahmed je diplomirao na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Decenijama je ulagao u sport, posebno fudbal, konjičke trke i vodene sportove, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Dubai

Ahmed bin Rašid Al Maktum

šeik

Ujedinjeni Arapski Emirati

Mohamed bin Rašid Al Maktum

Dan žalosti

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