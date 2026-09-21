Planirate kupovinu polovnjaka iz Njemačke? Cijena na oglasu je tek početak

Uvoz polovnjaka iz Njemačke može da poskupi konačnu cijenu za 20 do 35 odsto, pa oglasna cijena nije i ukupni trošak do registracije.

Za carinu su ključni originalni papiri, dokaz o EU poreklu i AMSS provjera, jer bez njih postupak može da stane ili da se obračuna viša dažbina.

Na cijenu ulaze i transport, špedicija, PDV od 20 odsto, ležarina i prva registracija sa tablicama, naljepnicom i osiguranjem.

Kada na nemačkim sajtovima vidite očuvan automobil po cijeni od, na primjer, 5.000 ili 10.000 evra, lako je upasti u zamku i pomisliti da vas do registracije dijeli samo još stotinak evra za gorivo. Istina je znatno drugačija, prateći troškovi uvoza mogu podići konačnu cijenu vozila za 20 do čak 35 odsto u odnosu na njegovu prodajnu cijenu u Njemačkoj

Nabavka papira: Bez ovoga ne krećite na put

Kupovina auta u Njemačkoj zahteva kompletnu dokumentaciju. Ako nedostaje samo jedan papir, carinski postupak u Srbiji biće blokiran.

Kupoprodajni ugovor ili račun: Ako kupujete od fizičkog lica, pravite ugovor. Ako kupujete na placu, dobijate račun sa iskazanim PDV-om ili napomenom o diferencijalnom oporezivanju.

Dokaz o porijeklu: Ako je ido 6.000 evra dovoljno je da prodavac na samom računu ili ugovoru napiše i potpiše zvaničnu Izjavu na fakturi (Invoice Declaration) o EU poreklu. Za vozila preko 6.000 evra potreban vam je zvanični EUR-1 obrazac. Bez ovog dokaza, carina za putnička vozila iznosi oko 12,5 odsto, što drastično poskupljuje uvoz.

Izvozno carinjenje: Ako kupujete auto od firme/placa, prodavac vam izdaje ovaj dokument kako bi obavio izvoz i refundirao nemački PDV (ukoliko je auto bio na firmu i ima mogućnost povrata poreza).

Transport do Srbije: Prikolica ili privremene tablice?

Imate dvije opcije da automobil dovezete u Srbiju, i obje nose svoje troškove:

Opcija A: Dovoz na točkovima

U Njemačkoj morate izvaditi zvanične izvozne tablice sa crvenom trakom koje uključuju i međunarodno osiguranje. Tablice sa žutom trakom služe isključivo za vožnju unutar Njemačke. Njihovo korišćenje za tranzit kroz tranzitne zemlje (poput Mađarske ili Hrvatske) strogo je kažnjivo, vodi isključenju iz saobraćaja i visokim kaznama.

Opcija B: Prevoz šleperom ili prikolicom

Znatno komfornija i sigurnija opcija. Izbjegavate rizik od kvara na putu, kupovinu tablica, osiguranja i putne troškove. Cijena prevoza zavisi od udaljenosti lokacije u Njemačkoj i mjesta istovara u Srbiji.

Ulazak u Srbiju i granica: Izrada T1 dokumenta

Čim stignete na srpsku granicu, dužni ste da prijavite auto za uvoz. Na samom prelazu predajete papire graničnom špeditru koji pravi takozvani T1 dokument. Ovaj dokument služi kao carinska garancija

Carinjenje i porez: Kako se računa osnovica?

Carinjenje se obično vrši prema mestu vašeg prebivališta na carinskom skladištu sa kojim vaš špediter sarađuje. Najveća zabluda kupaca jeste da se porez plaća na cifru koja piše u kupoprodajnom ugovoru. Carina koristi zvanični AMSS Katalog vrednosti vozila. Ako je iznos na ugovoru nerealno nizak, carinski službenik procjenjuje auto prema Katalogu na osnovu godišta, kubikaže, snage i opreme.

Carina: 0 odsto (uz dokaz o EU poreklu) ili 12,5 odsto (bez dokaza).

PDV (Porez na dodatu vrednost): Iznosi 20%. Baza za obračun PDV-a je: Kataloška vrednost auta + troškovi transporta + eventualna carina.

Špediterske usluge i ležarina: Unutrašnjem špeditru plaćate uslugu izrade uvozne carinske deklaracije, a ako auto provede vrijeme na carinskom placu dok traje procedura, plaća se i ležarina po danu.

Provjera specifikacija

Nijedan uvezeni polovnjak ne može se registrovati dok ne prođe obaveznu kontrolu Agencije za bezbjednost saobraćaja (koju sprovodi AMSS ili druge ovlašćene laboratorije). Svrha ovog pregleda jeste utvrđivanje tačnih tehničkih karakteristika i potvrda da auto ispunjava bezbednosne i ekološke standarde Srbije.

Tehnički pregled i prva registracija

Nakon što dobijete ocarinjenu dokumentaciju i zvanično AMSS uvjerenje, auto je spreman za saobraćaj. Platićete standardan tehnički pregled kao i za svako drugo vozilo u Srbiji. Prva registracija u Srbiji obuhvata izradu saobraćajne dozvole, izdavanje novih registarskih tablica, registracionu nalepnicu, lokalne takse i obavezno osiguranje od autoodgovornosti (čija cijena direktno zavisi od snage motora u kilovatima i uvoznog premijskog stepena). Prije nego što pođete na put, detaljno stavite sve troškove na papir i uvijek imajte spremnu finansijsku rezervu za nepredviđene administrativne takse i sitnice, prenosi Kurir.