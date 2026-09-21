Jezivo porodično nasilje: Muškarac davio suprugu i sna, prijetio im klanjem

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom D.J., koji se tereti za krivično djelo nasilje u porodici nakon što je u dva navrata napao suprugu i sina i prijetio da će ih ubiti.

U krivičnoj prijavi koju je bjelopoljska policija dostavila Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Bijelom Polju, navodi se da postoji osnovana sumnja da je D.J. izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu članova svoje porodice, supruge i sina.

"Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni D.J., dana 18.09.2026. godine, oko 21:00 časova u Bijelom Polju, u porodičnoj kući, više puta primenio nasilje prema članovima porodice, na način što je suprugu uhvatio rukama za vrat i jako stegao, a zatim uputio reijči prijetnje "Sad ću da te zakoljem, progovori jednu da te zakoljem", da bi zatim prišao oštećenom sinu i uhvatio ga za vrat i stegao i uputio mu riječi pretnje "Udaviću te", a zatim dana 19.09.2026. godine oko 20:15 časova, oštećenu hvatao rukama za vrat, što je kod istih izazvalo osjećaj ugroženosti", rečeno je "Vijestima" iz ODT-a u Bijelom Polju.