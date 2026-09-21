Tinejdžer (17) propao u rupu od 13 metara, ljekari mu se bore za život

Autor:ATV redakcija
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Prava drama odigrala se protekle subote kod Lazarevca, kada je M. Ž. (17) pod još nerazjašnjenim okolnostima upao u duboku rupu iskopanu za bunar.
Prema informacijama koje ima Telegraf, maloljetnik je pao u ambis dubine oko 13 metara.
Nakon dramatičnog spasavanja, dečak je sa teškim tjelesnim povredama hitno transportovan u Beograd na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”.
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Ljekari su mu primarno ukazali pomoć, konstatovali ozbiljne povrede i zadržali ga na daljem liječenju i posmatranju.
Tačni uzroci i okolnosti pod kojima je maloljetnik završio u neobezbeđenoj rupi i dalje nisu poznati.
Nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi kako je došlo do ove nesreće i da li postoje elementi odgovornosti za nepropisno obezbeđivanje gradilišta, odnosno iskopa, prenosi Srpskainfo.
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