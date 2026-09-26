Krenula trka za posao vrijedan 230 miliona maraka

Dvije velike građevinske firme iz Bosne i Hercegovine našle su se u direktnoj konkurenciji za jedan od značajnijih putnih projekata koji se trenutno pripremaju u Hrvatskoj.

Na tender Hrvatskih cesta za izgradnju druge faze brze ceste TTTS – Stara Podstrana kod Splita, u smjeru Omiša, pristigle su samo dvije ponude, a zanimljivo je da se u oba konzorcijuma nalazi po jedna firma iz BiH.

Prvu ponudu dostavili su austrijski Štrabag i Hering iz Širokoga Brijega, u vrijednosti od oko 132,93 miliona evra bez PDV-a (oko 260 miliona maraka).

Hronika Šmrku i još trojici produžen pritvor

Njihovi konkurenti su hrvatski Texo Molior i sarajevski Euro-Asfalt, čija ponuda iznosi oko 134,48 miliona evra bez PDV-a, piše "Biznisinfo.ba".

S PDV-om obje ponude iznose preko 160 miliona evra, odnosno oko 320 miliona KM.

Razlika između dvije ponude tako iznosi svega oko 1,55 milijuna evra, dok je procijenjena vrijednost nabave bila gotovo 150 miliona evra bez PDV-a.

Hrvatske ceste trebaju pregledati i ocijeniti pristigle ponude, nakon čega će biti poznato ko će dobiti ugovor.

Bh. firme na obje strane

Situacija je posebno zanimljiva iz perspektive Bosne i Hercegovine. Ako postupak bude okončan izborom jedne od dvije pristigle ponude, na realizaciji ovoga velikog projekta učestvovaće jedna bh. kompanija bez obzira na to koji konzorcijum pobijedi.

Zanimljivosti Pustili u grad 30.000 komaraca: Ne ujedaju, a dio su neobičnog eksperimenta

Hering i Euro–Asfalt spadaju među najpoznatije građevinske firme iz BiH i već imaju značajno iskustvo na velikim infrastrukturnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Zanimljivo je da su oba konzorcijuma već prisutna na ovom važnom koridoru. Štrabag gradi dionicu Mravince – TTTS, dok njegov partner Hering izvodi prvu fazu projekta – čvorište TTTS, vrijedno 16,18 miliona evra.

Sa druge strane, Texo Molior već je ugovorio izgradnju dionice Dugi Rat – Omiš za gotovo 85 miliona evra, a partner na tom projektu mu je upravo sarajevski Euro-Asfalt. To znači da bi pobjednički konzorcijum novim ugovorom praktično nastavio svoj angažman na izgradnji ovoga velikog saobraćajnog pravca na području Splita i Omiša.

Za pet kilometara više od 130 miliona evra

Iako je riječ o dionici dugoj nešto više od pet kilometara, njena cijena pokazuje koliko je projekat građevinski zahtjevan.

Na trasi je predviđena:

izgradnja dva tunela kroz Perun,

mosta preko rijeke Žrnovnice dug oko 556 metara,

kao i četiri vijadukta.

Projekt uključuje i gotovo šest kilometara pristupnih i zamjenskih puteva. Rok za završetak radova predviđen tenderom iznosi 42 mjeseca.

Svijet Ljudi jedu travu i korov: Nema hrane, vode i lijekova

Nova dionica dio je velikog projekta izgradnje brze veze na području Splita i Omiša, jednog od saobraćajno najopterećenijih područja hrvatske obale.

Cilj je rasteretiti postojeću Jadransku magistralu i naselja kroz koja ona prolazi, posebno Podstranu, gdje velike saobraćajne gužve predstavljaju problem tijekom većeg dijela godine, a posebno u turističkoj sezoni.