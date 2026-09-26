Pjevač se srušio nakon koncerta i umro

Gotik zvijezda i producent Bruno Kram, klavijaturista i pevač industrijskog benda Das Ih (Gotes Tod) preminuo je u 58. godini.

Okolnosti njegove iznenadne smrti još uvijek nisu jasne. Kram je smatran zdravim i nije pokazivao znake bolesti opasne po život. Iza sebe je ostavio ženu i dvoje djece.

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U subotu uveče, Bruno Kram i njegov kolega iz benda Stefan Akerman održali su koncert u Granadi, u Španiji.

Ubrzo nakon toga, got zvijezda se srušio u svojoj garderobi.

Očevidac je obavijestio andaluzijske službe za hitne slučajeve putem broja za hitne slučajeve, prijavivši da se muzičar guši i da ne reaguje.

Ubrzo nakon toga, ljekari iz službe hitne pomoći 061 i policajci Nacionalne policije poslati su na mjesto događaja kako bi pomogli muzičaru.

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Kada su policajci stigli oko ponoći, zatekli su Krama bez svijesti u svlačionici. Nisu uspjeli da mu spasu život. Bolničari su kasnije potvrdili smrt Bruna Krama. Zatim su pokrenute formalnosti za repatrijaciju tijela u Njemačku. Nacionalna policija je od početka pretpostavila da je umro prirodnom smrću. Nije pokrenuta istraga.

Bend Das Ih osnovali su 1989. godine Bruno Kram i Stefan Akerman.

Tokom nekoliko decenija, grupa se etablirala kao zaštitni znak evropske industrijske muzičke scene. Das Ih je takođe uživao veliki uspjeh u Južnoj Americi. Njihov stil kombinuje post-pank, dark vejv i gotik industrijal sa filozofskim nemačkim tekstovima i razrađenim nastupima.

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Grupa "Das Ih" smatrana je legendom gotik scene. Godine 1992, bend iz Bajrojta otvorio je prvi "Vejv-Gotik-Trefen" u Lajpcigu (Saksonija), koji je sada jedan od najvećih svjetskih muzičkih festivala. Sada gotik scena oplakuje gubitak simpatičnog muzičara, koji je jedno vrijeme bio aktivan i u politici sa Berlinskom piratskom strankom i Zelenom strankom.

(Telegraf)