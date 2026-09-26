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Uzaludna uzbuna na nebu: Hitno dignuti borbeni avioni

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26.09.2026 21:12

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Ф-18
Foto: Screenshot / YouTube

Dva aviona F-18 španskog Ratnog vazduhoplovstva i svemirskih snaga upućena su da nadgledaju situaciju u Rumuniji nakon uzbune zbog drona, prenijeli su danas mediji u Španiji.

Avioni su mobilisani u Rumuniji u noći između petka i subote, nakon što je radarski sistem zemlje detektovao "vazdušni cilj" koji se kretao u blizini grada Vilkovo, na ukrajinskoj teritoriji, nedaleko od rumunske granice, što je izazvalo uzbunu zbog drona na sjeveru okruga Tulča, prenio je dnevni list "La Razon".

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Prema saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane, dva lovca F-18 španskog Ratnog vazduhoplovstva i svemirskih snaga, koja su bila angažovana na zadatku pojačane kontrole vazdušnog prostora u vazduhoplovnoj bazi 57 “Mihail Kogalničanu”, upućena su da nadgledaju situaciju.

Akcija je bila koordinisana kako bi se osiguralo da ne dođe do ulaska u rumunski vazdušni prostor.

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Uzbuna u vazdušnom prostoru okončana je poslije ponoći bez izvještaja o narušavanju rumunskog vazdušnog prostora.

Nadležni su potvrdili da je situacija uspješno stavljena pod kontrolu i da nakon provjere prijetnje nisu bile potrebne dodatne mjere.

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Tagovi :

Rumunija

NATO

Uzbuna

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