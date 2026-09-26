Minić: Ne sumnjamo u podršku građana u Ribniku

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Ribniku da je za SNSD ovo značajno mjesto i da je ovdje urađeno mnogo u proteklom periodu.

"Ovdje žive dobri ljudi, vrijedni ljudi na koje smo uvijek mogli računati", rekao je Minić na predizbornoj tribini u Ribniku, te dodao da ovdje dolazi već 20 godina.

On je istakao da po broju okupljenih ljudi ne sumnja u podršku građana iz Ribnika, kao i da će Željka Cvijanović biti srpski član Predsjedništva i da će lista SNSD-a ostvariti najbolje rezultate, prenosi "Srna".

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD Ribnik Duško Dakić rekao je da Ribnik već 22 godine zna prepoznati ljude koji mogu da nose složene političke procese u ovim vremenima, ali i politike koje su u najvećem interesu ove opštine i Republike Srpske.

"Ubijeđen sam da će tako biti 4. oktobra i da će Ribnik podržati SNSD i ove ljude koji su na našim listama, jer oni su sve ove godine uz nas, oni su zajedno sa nama gradili našu opštinu, i oni su ljudi koji nam nikada nisu okrenuli leđa", rekao je Dakić.

Kandidat SNSD-a za narodnog poslanika Daliborka Davidović istakla je da će svoj rad bazirati na miru, slobodi i sigurnosti Republike Srpske, jer to su temelji na kojima može da se gradi jaka republika.