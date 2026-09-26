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Konobarice našle prepun novčanik i vratile vlasniku: On uradio nešto nezapamćeno

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26.09.2026 22:05

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Конобарице нашле препун новчаник и вратиле власнику: Он урадио нешто незапамћено

Radnice kafića "F" koji se nalazi u Šibeniku, ostale su bez riječi kada su saznale koliko je novca bilo u novčaniku koje su našle.

Naime, vlasnik je u njemu imao, što na privatnom, što na računu firme blizu 400.000 evra.

Slušalac Radio Šibenika javio se u etar kako bi izrazio zahvalnost radnicama kafića koje su mu vratile izgubljeni novčanik.

U njemu je bilo skoro 400.000 evra, a gest djevojaka nije ostao neprimijećen. Priča koja se desila prije dvije godine ponovo je postala viralna na Internetu kao primjer ljudskosti kakva se rijetko viđa.

Zahvalnost poštenim radnicama

"Želim da se zahvalim djevojkama iz kafića F klub na autobuskoj stanici, koje su mi jutros vratile novčanik koji sam zaboravio. Unutra je bilo dosta novca, i sa računa firme i privatno, skoro 400.000 evra! Vratile su mi sve, svaka čast!" rekao je oduševljeni vlasnik novčanika u izjavi za radio.

Zamolio poslodavca da ih nagradi

Njegova zahvalnost nije stala samo na riječima. Slušalac je iskoristio priliku da pošalje apel poslodavcu radnica.

"Šefe, ako ovo slušaš, podigni im plate! Mislim da poštenije i bolje radnice nećeš nikada naći", rekao je.

Vlasnik novčanika je poželeo srećni praznike radnicama koje su mu vratile novčanik, njihovim porodicama, ali i svim stanovnicima Šibenika. Takođe, zahvalio se i drugim ljudima koji su mu pomogli.

"Hvala vam svima, spasili ste me! Srećan Božić i Nova godina svima, dečkima iz Stila i vozaču Gradskog parkinga!" zaključio je na kraju razgovora.

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