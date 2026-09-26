Cvijanović: U novoj sali škole u Borkovićima nove generacije će učiti šta je fer-plej, borbenost i zajedništvo

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će u adaptiranoj sportskoj sali Osnovne škole "Miroslav Antić" u Borkovićima kod Banjaluke nove generacije učiti šta znači fer-plej, borbenost i zajedništvo.
Cvijanovićeva je ukazala da su u sportu, kao i u politici, pravila jasna, da nema uspjeha bez tima, posvećenosti i srca na terenu.
"U Borkovićima smo obišli adaptiranu sportsku salu OŠ `Miroslav Antić`, mjesto gdje će naše nove generacije učiti šta znači fer-plej, borbenost i zajedništvo i oprobali se na terenu. Jer svaki pogođen koš i svaki zajednički projekat su pobjede za naše ljude", napisala je Cvijanovićeva na "Instagramu".
Ona je zahvalila mještanima Borkovića za srdačnu dobrodošlicu, iskrenu podršku i povjerenje.
Sa Cvijanovićevom su u Borkovićima bili i drugi visoki funkcioneri SNSD-a.
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