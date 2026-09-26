Više učenika, manje prostora - u planu proširenje kapaciteta banjalučke Gimnazije

U Gimnaziji sve više odličnih učenika, a sve manje mjesta. Više od 1.200 đaka, učionice pune, a za amfiteatar i fiskulturnu salu prostora nema.

SNSD je pokrenuo inicijativu za proširenje kapaciteta banjalučke gimnazije, sa prioritetnim povećanjem broja STEM odjeljenja, odnosno razmatranja mogućnosti osnivanja druge banjalučke gimnazije.

1.231 učenik, nedostatak prostora, neophodan amfiteatar i fiskulturna sala – dio je problema sa kojima se godinama suočava banjalučka Gimnazija. Rješenje se, između ostalog, vidi u proširenju njenih kapaciteta. Ove godine nije bilo mjesta ni za jednog učenika koji nije imao odličan uspjeh sve četiri godine.

Na matematičkom smjeru, kažu u Gimnaziji, odavno se nije desilo da se od 25 upisanih učenika našlo čak 15 vukovaca, dok je posljednji na listi imao 68 bodova.

"Mi nemamo prostora naše učionice su sve tu istog standarda u prosjeku do 30 učenika i mi nemamo prostora da ta djeca sjede", kaže Živka Bačinski, direktor JU Gimnazija Banjaluka i dodaje:

"Ja se u ovim skromnim uslovima držim parole može biti staro ali mora biti uredno i čisto, to su naše mogućnosti ali sa vrlo skromnim materijalnim troškovima mi ne možemo ulagati u školu mi već nekoliko godina vodimo borbu sa krovom, stalno nešto krpimo i drago mi je da se neko sjetio i Gimnazije".

Ove godine u gradskom budžetu obezbijeđena su sredstva za kapitalne projekte kojima je planirana rekonstrukcija svih fiskulturnih sala na području Banjaluke.

"Banjalučka gimnazija je na neki način svetinja u samom gradu Banjaluci, mnogo generacija je prošlo i zaista veliki broj zahtjeva je da se upiše i upoznati smo sa tom činjenicom i tim problemom i sigurno kao SNSD smo predložili da idemo u takvo jedno proširenje banjalučke Gimnazije", poručuje Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pozdravlja inicijativu za proširenje gimnazijskih kapaciteta u Banjaluci i povećanje broja informatičkih i STEM odjeljenja. O ovome će, navode, biti riječi prilikom kreiranja upisne politike za narednu školsku godinu.

"Naš stav je da obrazovni sistem mora da prepozna interesovanja učenika i da se razvija u skladu sa potrebama savremenog društva i tržišta rada. Tamo gdje imamo povećano interesovanje mladih za informacione tehnologije, STEM oblasti i druga perspektivna područja, potrebno je sagledati mogućnosti da im ponudimo više prostora za obrazovanje i razvoj. Pri izradi prijedloga plana upisa Komisija za kreiranje upisne politike će uzeti u obzir mišljenje jedinice lokalne samouprave, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Privredne komore, Komore samostalnih preduzetnika, Unije udruženja poslodavaca i ostalih društvenih partnera, kao i rezultate obavljene ankete učenika i roditelja", kažu u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

U narednom periodu resorno ministarstvo, Gimnazija i stručna javnost trebalo bi da daju svoje prijedloge, nakon čega bi trebalo da bude jasnije u kom pravcu će se ići – proširenju postojećih kapaciteta, povećanju broja odjeljenja ili nekom drugom rješenju.