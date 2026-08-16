Hit snimak sa svadbe: Mlada prenijela mladoženju preko praga

Jedan neobičan trenutak sa svadbe u Hrvatskoj privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi mlada koja je, umjesto da mladoženja nju prenese preko praga, odlučila napraviti potpuno suprotno – podigla je svog supruga i prenijela ga preko praga, na iznenađenje prisutnih.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama. Mnogi su se našalili na račun neobične zamjene tradicionalnih uloga, dok su drugi pohvalili mladinu snagu i spontanost.

Tradicionalno na vjenčanjima upravo mladoženja prenosi mladu preko praga, zbog čega je ovaj prizor mnogima bio posebno zanimljiv.

Snimak je brzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, a pitanje je samo jedno: ko je ovdje koga zapravo "uveo u brak"?

Video ovog neobičnog trenutka pogledajte u nastavku: