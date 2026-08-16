Hit snimak sa svadbe: Mlada prenijela mladoženju preko praga

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedan neobičan trenutak sa svadbe u Hrvatskoj privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.
Na snimku se vidi mlada koja je, umjesto da mladoženja nju prenese preko praga, odlučila napraviti potpuno suprotno – podigla je svog supruga i prenijela ga preko praga, na iznenađenje prisutnih.
Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama. Mnogi su se našalili na račun neobične zamjene tradicionalnih uloga, dok su drugi pohvalili mladinu snagu i spontanost.
Tradicionalno na vjenčanjima upravo mladoženja prenosi mladu preko praga, zbog čega je ovaj prizor mnogima bio posebno zanimljiv.
Snimak je brzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, a pitanje je samo jedno: ko je ovdje koga zapravo "uveo u brak"?
Video ovog neobičnog trenutka pogledajte u nastavku:
Dok gledam ovaj snimak kako mlada nosi mladoženju, zapljusnuo me neki talas neprijatnosti 😒 — Nina Krunić (@nina_krunic) August 10, 2026
Vidi se da je i mladoženji neprijatno, jbt možete li da budete normalne mlade, a ne da glumite neku posebnost 😫😶🌫️ #caosvima pic.twitter.com/oymbYH6HHz
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Porodica
1 sedm0
Porodica
2 sedm0
Porodica
2 sedm0
Porodica
3 sedm0
Najnovije
19
38
19
36
19
30
19
25
19
21
Trenutno na programu