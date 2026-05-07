Oglasio se otac poginule Ane Radović: Uočeni propusti

Otac Ane Radović (20), djevojke koja je zajedno sa Aleksandrom Masalušićem (37) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka, oglasio se nakon što je istraga o ovom slučaju zvanično završena.

Kako tvrdi, porodica ne želi da spekuliše niti da bilo koga unaprijed optužuje, već samo da sazna šta se kobnog dana dogodilo, kojom brzinom se vozilo kretalo, kao i da li su svi dostupni podaci zaista provjereni.

Prema njegovim riječima, porodica se nakon uvida u dokumentaciju konsultovala sa advokatima, a već tada su, kako tvrdi uočeni propusti.

Svijet Rusi objavili mete odmazde ukoliko se Zelenski usudi da napadne 9. maja

"Što se tiče Anine pogibije i slučaja, konsultovao sam se i sa advokatima i sa vještacima nakon što sam dobio uvid u dokumentaciju iz tužilaštva. Prije svega, poslali su nam nepotpunu dokumentaciju, a da ne pričam o samom vještačenju vještaka koji je pregledao automobil. Za tužilaštvo je slučaj završen zato što je počinilac mrtav, ali mi smo tražili dopunsko vještačenje", započeo je svoju ispovijest za "Telegraf.rs" Anin otac.

Kako navodi, porodica smatra da u izvještaju postoje brojni propusti, a kao posebno sporno ističe vještačenje vozila koje je, kako kaže, po specifikacijama moralo da ima takozvanu "crnu kutiju".

"U samom izvještaju ima brojnih propusta. Fokus je bio na vještačenju vozila, koje je, moram grubo da se izrazim, urađeno jako neprofesionalno od strane tužilaštva. Da ne pričam o policijskom zapisniku koji je rađen 72 sata nakon udesa, o izgledu bankine prije smrti i poslije smrti moje kćerke", navodi on.

Crna kutija u autu?

Porodica, kako tvrdi, insistira da se automobil detaljnije ispita, posebno zbog mogućnosti da vozilo posjeduje uređaj za bilježenje podataka o događaju, odnosno takozvanu "crnu kutiju".

U dokumentaciji koju je Miloš Radović dostavio redakciji "Telegrafa", navodi se da je "crna kutija", odnosno EDR, dio modula zaduženog za upravljanje sigurnosnim sistemima vozila i da se obično nalazi u okviru modula vazdušnih jastuka. Međutim, vještak je, u vještačenju u koji je "Telegraf.rs" imao uvid, naveo da nije siguran da ovo vozilo posjeduje EDR, kao ni da li je ta funkcija bila aktivna, te da bi za očitavanje tih podataka bila neophodna dijagnostička oprema sa odgovarajućim softverom.

Region Oblaci prepuni saharskog pijeska, pogledajte kako idu prema nama

Upravo taj dio za porodicu je, kako kaže Anin otac, jedan od ključnih problema.

"Prvo, u zapisniku nije naveden ni broj motornog vozila, ni broj šasije, da bi se kataloški ustanovilo da li automobil posjeduje crnu kutiju koja mora da se izvadi iz auta. Vještak je napisao da, ako postoji, on nema tehniku da bi to mogao da uradi, ali se nije potrudio ni da provjeri da li je vozilo posjeduje", tvrdi Miloš Radović za "Telegraf.rs".

Prema njegovim riječima, porodica ne može da prihvati formulaciju "ako postoji", jer se, kako kaže, radi o ljudskom životu i smrti njegove kćerke.

"Pominju brzinu kao uzrok nesreće, a nigdje nije navedena brzina kojom je išlo vozilo. Crna kutija je jedina relevantna. Ja laički pričam, ali i moj advokat i vještak su potvrdili. Ne može u izvještaju vještačenja da piše 'ako postoji'. Ovdje se radi o ljudskom životu. Trebalo je da provjeri i napiše 'ne postoji crna kutija' ili 'postoji', a u slučaju da postoji, kada već nema tehniku da je očita, da se provjeri ko to u Srbiji radi, pa pošalje tamo. Neki čak i u 3D tehnologiji mogu da rekonstruiši samu nesreću zahvaljujući podacima sa nje", ističe on.

U nalazu vještaka, prema dokumentaciji, navodi se i da su usljed obima deformacija na čeonoj strani vozila, nastalih udarom u betonski zid, uništeni svi elementi kočionog sistema, upravljačkog mehanizma i elektronike, zbog čega nije bilo moguće utvrditi stanje tih sistema u trenutku nesreće. Takođe se navodi da su se, s obzirom na to da je riječ o vozilu novije izrade i natprosječnog stanja, kao posljedica sudara aktivirali bezbjednosni sistemi u vidu vazdušnih jastuka, te da se sa velikom vjerovatnoćom može tvrditi da slijetanje vozila van kolovoza nije posljedica tehničke neispravnosti.

Potrebna dodatna provjera

Anin otac, međutim, smatra da upravo takav zaključak zahtijeva dodatnu proveru, kao i da porodica želi da se utvrdi da li postoji institucija koja može da očita podatke iz vozila, jer, prema njegovim riječima, ne postoji zakonski rok koji bi sprečavao takvo vještačenje.

"Ako postoji institucija koja može da pregleda tu crnu kutiju, to treba da se uradi. Koliko znam, ne postoji zakonski rok za to vještačenje. Ja kao roditelj tražim samo istinu. Ako je išao 150 na sat, hoću da se zna. Samo istinu hoću, ništa drugo osim toga", kaže Miloš Radović.

Košarka Obradović se slomio i u suzama napustio konferenciju

U dokumentaciji se, prema navodima vještaka, navodi i da se na osnovu pregleda oštećenja na vozilu isključuje mogućnost kontakta tog automobila sa drugim vozilom prije napuštanja kolovoza, kao i kontakt sa metalnom zaštitnom ogradom. Konstatovao je i da su otvoreni svi vazdušni jastuci i vazdušne zavjese, da su razbijena stakla na vratima i prednji vjetrobran, kao i da su instrument tabla i upravljač deformisani.

Ipak, otac poginule djevojke smatra da izvještaj ne daje dovoljno jasnu sliku o svim okolnostima nesreće koja je odnijela život njegove kćerke.

"Svjedoka nije bilo, oni ne mogu da ustanove ni vrijeme kada se sve dogodilo. Čovjek kog sam angažovao za vještačenje je neko ko je preko 2.000 vozila pregledao. Kako je rekao, ako je bila jelkica u kolima, mora to da napiše u izvještaju. Njih to više ne zanima jer je onaj ko je vozio mrtav i to je to. Po njima, kriv je on sto posto, završen slučaj", navodi potreseni otac.

Posebno ga, kaže, boli i način na koji je potraga vođena, jer je automobil sa tijelima Ane Radović i Aleksandra Masalušića pronađen tek tri dana nakon nesreće.

Auto-moto Važno za vozače - MUP uvodi kajrone na auto-puteve

"Ja kažem policajcu: 'Šta vi tražite u jezeru kad je telefon bio upaljen 15 sati?' Koji to još telefon toliko dugo može da ostane funkcionalan ispod vode? Samo želim istinu, svoje dijete ne mogu vratiti", kaže on.

Prema njegovim riječima, dokumentacija koju je porodica dobila ne pruža odgovore koje očekuju.

"Najslikovitije, kad radite pismeni na nivou trećeg razreda osnovne škole, imate uvod, razradu i zaključak. Ovo što su oni meni poslali, to nema ništa", kaže Miloš Radović.

"Imam pravo da znam"

Na kraju razgovora, on poručuje da nijedan postupak ne može da mu vrati ćerku, ali da kao roditelj ima pravo da zna šta se dogodilo.

"Meni ništa na svijetu više ne znači. Kćerku više nemam, živjeću i umrijeću bez nje", kaže Anin otac za "Telegraf.rs".

Podsjetimo, Ana Radović i Aleksandar Masalušić poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 24. novembra 2025. godine na magistralnom putu kod Čačka, u mjestu Međuvršje. Ana je, prema ranijim informacijama, krenula iz porodičnog doma na Zlatiboru ka Beogradu kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu, a sa Zlatibora ju je povezao Aleksandar Masalušić.

Svijet U Njemačkoj otet biznismen iz BiH

Njih dvoje su se nalazili u automobilu "audi Kju 8", koji je sletio sa puta i završio u betonskom propustu pored magistrale. Tijela Ane i Aleksandra pronađena su tek tri dana kasnije, nakon što su spasioci, ronioci i policija pretraživali jezero Međuvršje i rijeku Zapadnu Moravu.

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku ranije je saopštilo da je donijelo odluku o nepokretanju krivičnog postupka, jer je, kako su naveli, utvrđeno da je do nezgode došlo usljed propusta u vožnji vozača, sada pokojnog Aleksandra Masalušića, kao i da u udesu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo ni lice.