Srbija na nogama: Nestala petogodišnja djevojčica

U Novom Sadu nestala je petogodišnja djevojčica Natali.

Posljednji put viđena je na Bulevaru oslobođenja, roditelji su nestanak prijavili policiji

Djevojčica je u vrijeme nestanka u Novom Sadu bila sa mamom, a njeni roditelji su odmah prijavili policiji da je nema.

Ukoliko imate informacije o nestaloj djevojčici odmah javite policiji na 192.