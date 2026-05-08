Srbija na nogama: Nestala petogodišnja djevojčica

Autor:ATV
Komentari:0
U Novom Sadu nestala je petogodišnja djevojčica Natali.
Posljednji put viđena je na Bulevaru oslobođenja, roditelji su nestanak prijavili policiji
Djevojčica je u vrijeme nestanka u Novom Sadu bila sa mamom, a njeni roditelji su odmah prijavili policiji da je nema.
Ukoliko imate informacije o nestaloj djevojčici odmah javite policiji na 192.
