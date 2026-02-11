Цвијановић: Конаковић очајник који није дорастао задатку

Извор:
Елмедин Конаковић је један очајник који није дорастао задатку министра, а није ни политичар, оцијенила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Цвијановићева је иступање Конаковића у посљедње вријеме, нарочито због посјете делегације Републике Српске САД, окарактерисала као борбу за ваздух, те оцијенила да он у изборној години само жели да се позиционира.
Повезивање Програма реформи за НАТО са боравком делегације Српске у Америци, Цвијановићева је назвала потпуном бесмислицом али је истакла да то није ни прва ни посљедња која ће се чути од Конаковића.
"То је измишљена, фабрикована прича", рекла је Цвијановићева за портал "Провјерено".
Она је појаснила да је то типски програм који се усвајао сваке године, али је Конаковић покушао да то другачије прикаже, те додала како га је и његова јавност демантовала појашњавајући да он прави игрице.
Подсјетила је и како је раније сама отишла у сједиште НАТО-а у Бриселу и разговарала са генералним секретаром јер је мислила да треба да представи ставове српске стране, те нагласила како су тада и направљени одређени искораци и да су људи у тој мисији понашали професионално и уважавали примједбе.
"Мислим да треба да градимо добре односе и да изнесемо наше ставове јер су погрешно интерпретирани дуги низ година", рекла је Цвијановићева и додала да је бошњачки кадар злоупотријебио све живо.
Навела је примјер амбасадора који мисле да не треба да дају аутомобиле јер долази српски, а не бошњачки члан Предсједништва.
Такође указала је на амбасадоре и Конаковића који блокира коресподенцију да се не могу корисити дипломатски канали, али се, како је навела, нађу други начини.
За Конаковића, који говори како све зна, Цвијановићева је рекла да не зна и да прије девет мјесеци није могао ни сањати да ће се догађати оваква дипломатска активности Српске у Сједињеним Државама, док је српска страна не само сањала него су радили да се такве ствари десе и десиле су се.
