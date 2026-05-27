Logo
Large banner

Obustava saobraćaj na putu Banjaluka - Jajce

Autor:

ATV
27.05.2026 07:51

Komentari:

0
Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Saobraćaj će od danas do subote, 30. maja, biti potpuno obustavljen na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, na lokalitetu Tijesno, s ciljem nesmetanog održavanja prvenstva i osiguranja bezbjednosti učesnika Evropskog prvenstva u raftingu, čiji je domaćin Banjaluka.

"Obustave su svedene na najmanju moguću mjeru kako bi se ublažio uticaj na lokalno stanovništvo, te tranzitni putnički i teretni saobraćaj. Na zahtjev organizatora, obustavu će sprovesti Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske", saopšteno je iz Rafting kluba "Kanjon", koje je organizator.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen za sva vozila, osim za autobuse na linijama Banjaluka-Bočac i Banjaluka-Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije i to danas od 10.00 do 16.00 časova, sutra od 9.30 do 19.00 časova, u petak, 29. maja, od 8.00 do 19.30 časova, te u subotu od 14.00 časova do ponoći.

ilu-konobar

Društvo

Udarac po džepu ugostitelja: Inspektori krenuli u češljanje, pale prve kazne

"Tokom ovog prvenstva saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad. Saobraćaj će biti preusmjeravan na osnovu postavljene saobraćajne signalizacije i uz fizičko obezbjeđenje pripadnika MUP-a Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Sve takmičarske discipline biće održane na stazi u kanjonu Tijesno, koja se ubraja u jednu od najmodernijih kajak-kanu i rafting staza u Evropi, u potpunosti osvijetljenoj reflektorima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

saobraćaj

Banjaluka

Jajce

obustava saobraćaja

Kanjon Tijesno

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вртић

Banja Luka

Više od 2.000 djece čeka na mjesto u vrtiću

14 h

2
Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

Banja Luka

Amidžić Stanivukoviću: Pokažite nam da se može vratiti PDV, u sobi 16 vratite građanima pare od lijekova

14 h

6
Зграда градске управе у Бањалуци.

Banja Luka

Jedan spomenik skuplji od desetak d‌ječijih igrališta; Za d‌jecu kredit, za spomenik skoro 2 miliona KM

15 h

0
Igor Dodik

Banja Luka

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

17 h

0

  • Najnovije

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

10

11

Cijene nafte u padu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner