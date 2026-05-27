Obustava saobraćaj na putu Banjaluka - Jajce

Saobraćaj će od danas do subote, 30. maja, biti potpuno obustavljen na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, na lokalitetu Tijesno, s ciljem nesmetanog održavanja prvenstva i osiguranja bezbjednosti učesnika Evropskog prvenstva u raftingu, čiji je domaćin Banjaluka.
"Obustave su svedene na najmanju moguću mjeru kako bi se ublažio uticaj na lokalno stanovništvo, te tranzitni putnički i teretni saobraćaj. Na zahtjev organizatora, obustavu će sprovesti Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske", saopšteno je iz Rafting kluba "Kanjon", koje je organizator.
Saobraćaj će biti potpuno obustavljen za sva vozila, osim za autobuse na linijama Banjaluka-Bočac i Banjaluka-Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije i to danas od 10.00 do 16.00 časova, sutra od 9.30 do 19.00 časova, u petak, 29. maja, od 8.00 do 19.30 časova, te u subotu od 14.00 časova do ponoći.
"Tokom ovog prvenstva saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad. Saobraćaj će biti preusmjeravan na osnovu postavljene saobraćajne signalizacije i uz fizičko obezbjeđenje pripadnika MUP-a Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.
Sve takmičarske discipline biće održane na stazi u kanjonu Tijesno, koja se ubraja u jednu od najmodernijih kajak-kanu i rafting staza u Evropi, u potpunosti osvijetljenoj reflektorima.
