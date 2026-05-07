Minić: Krećemo u izgradnju mosta u Docu u Banjaluci

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada Srpske na današnjoj sjednici usvojila više važnih odluka koje znače konkretan nastavak ulaganja u infrastrukturu i razvoj gradova i opština.
Najavio je i da kreće realizacija izgradnje mosta u Docu u Banjaluci.
"Krećemo u realizaciju projekta izgradnje mosta u naselju Dolac u Banjaluci. Istovremeno, usvojili smo i izradu plana parcelacije za dionicu auto-puta Glamočani - Banjaluka jug u okviru strateškog pravca Banjaluka - Mliništa", napisao je Minić na "Iksu".
Danas smo na sjednici Vlade Republike Srpske usvojili više važnih odluka koje znače konkretan nastavak ulaganja u infrastrukturu i razvoj naših gradova i opština.— Savo Minić (@minic_savo) May 7, 2026
