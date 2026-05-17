Redovna konzumacija ovog povrća može usporiti starenje i ojačati imunitet

17.05.2026 10:06

Foto: Pexel/ Engin Akyurt

Ishrana ima ključnu ulogu u procesu starenja, kao i u jačanju otpornosti organizma na bolesti. Namirnice bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima pomažu u zaštiti ćelija, smanjenju upalnih procesa i podržavaju funkciju imunološkog sistema.

Redovan unos takve hrane može pozitivno utjecati ne samo na zdravlje, već i na izgled kože i nivo energije. Stručnjaci posebno izdvajaju nekoliko vrsta povrća koje se povezuju s usporavanjem procesa starenja i jačanjem odbrambenog sistema.

Brokula

Brokula se često ističe kao jedna od najzdravijih namirnica. Bogata je vitaminom C koji jača imunitet i doprinosi stvaranju kolagena, važnog za zdravlje kože. Sadrži i snažne antioksidanse te sulforafan, spoj koji se povezuje sa zaštitnim ćelijama od oštećenja. Preporučuje se lagana termička obrada, jer se tako zadržava više hranjivih tvari u odnosu na prekuhavanje. Redovna konzumacija brokule može značajno doprinijeti općem zdravlju organizma.

Špinat

Špinat je bogat vitaminima A, C i K, kao i folatom i željezom, zbog čega pozitivno djeluje na imunitet i nivo energije. Antioksidansi koje sadrži pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, jednog od glavnih faktora ubrzanog starenja ćelija. Također, lutein i zeaksantin iz špinata podržavaju zdravlje očiju. Lako se može uklopiti u svakodnevnu prehranu - u salate, variva, tjestenine ili smoothieje.

Paradajz

Paradajz je posebno poznat po visokom sadržaju likopena, snažnog antioksidansa koji štiti kožu od UV zračenja i usporava razgradnju kolagena. Osim toga, bogat je vitaminom C koji doprinosi jačanju imuniteta i zdravom izgledu kože. Redovno konzumiranje paradajza može imati dugoročne pozitivne efekte na organizam.

Uključivanje brokule, špinata i paradajza u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali efikasan način da se ojača imunitet i uspori proces starenja, prenosi Kliks

