Goganović sa američkim kongresmenima - Sjedinjene Države strateški partner

kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem da SAD predstavljaju ključnog strateškog partnera i podržao napore usmjerene ka jačanju regionalne stabilnosti.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović istakao je tokom sastanka sa američkim U Ministarstvu odbrane održan je sastanak sa dvojicom američkih kongresmena tokom kojeg je razgovarano o unapređenju saradnje i aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Tokom sastanka Goganović je zahvalio na dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i izrazio podršku američkim naporima usmjerenim ka jačanju regionalne stabilnosti, prenosi "Srna".

"Zajedno možemo obezbijediti mir i stabilnost na Balkanu, što doprinosi bezbjednosti čitave Evrope", istakao je Goganović na sastanku.

Sastanku su prisustvovali otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel i vojni ataše brigadir Gregori Holmes, saopšteno je iz Kabineta zamjenika ministra odbrane.

Kongresna delegacija je u posjeti BiH kako bi razgovarala o regionalnoj stabilnosti, bezbjednosti i kontinuiranom partnerstvu sa BiH.