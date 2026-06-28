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Stigao Jalapeno: OpenAI napravio svoj prvi AI čip

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 12:32

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Опен АИ
Foto: pexels/Andrew Neel

Ovo predstavlja "papren" početak ulaska popularne AI kompanije u proizvodnju čipova.

OpenAI i Brodkom predstavili su dizajn za Halapenjo (Jalapeno), njihov prvi zajednički proizvedeni čip. Ove dvije kompanije su u oktobru 2025. godine najavile planove o saradnji na izradi prilagođenog "AI akceleratora".

U objavi na blogu, OpenAI je nazvao Halapenjo svojim "prvim procesorom inteligencije: akceleratorom dizajniranim oko vizije kompanije OpenAI za budućnost LLM zaključivanja". Drugim riječima, procesor je napravljen za pokretanje njihovih velikih jezičkih modela.

Ova AI kompanija tvrdi da Halapenjo za sada pruža "performanse po vatu koje su znatno bolje od trenutno najsavremenijih" u tehnologiji čipova. U blogu je ipak ograđeno da su finalna testiranja performansi i dalje u toku, kao i da će detaljniji tehnički izvještaj o specifikacijama performansi čipa biti objavljen u narednim mjesecima. Sljedeća faza biće primena Halapenja u data centrima, a početak prve instalacije planiran je za kraj 2026. godine.

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OpenAI je takođe napisao da je "Halapenjo zajednički razvijen od početnog dizajna do finalne faze pripreme za proizvodnju za samo devet mjeseci", dodajući da ta "brzina odražava duboku zajedničku saradnju na razvoju softvera i hardvera između inženjerskih timova OpenAI-ja, stručnosti kompanije Brodkom u implementaciji silicijuma, i korišćenja OpenAI modela za ubrzavanje delova procesa dizajna i optimizacije".

Halapenjo je prvi AI akcelerator iz partnerstva kompanija Brodkom i OpenAI, a obe strane su izjavile da je ova saradnja zamišljena kao "višegeneracijska računarska platforma" dizajnirana da "učini naprednu vještačku inteligenciju bržom, pouzdanijom i dostupnijom većem broju ljudi".

(b92)

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Open AI

Vještačka inteligencija

Halapenjo

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