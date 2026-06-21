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Tajna savršenih palačinki je u ovom sastojku

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:06

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палачинке печење савјети рецепти
Foto: Pexel/ cottonbro studio

Palačinke koje ne pucaju, ne lijepe se za tiganj i ostaju mekane danima možete se napraviti uz jedan jednostavan sastojak koji već imate kod kuće.

Ne treba vam skup tiganj niti gotova smjesa iz kesice – dovoljno je da u tijesto dodate gaziranu vodu.

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Iako zvuči previše jednostavno, upravo ovaj trik mnoge domaćice smatraju tajnom savršenih palačinki.

Zašto gazirana voda pravi savršene palačinke?

Mjehurići vazduha iz gazirane vode ulaze u tijesto i čine ga prozračnijim. Zahvaljujući tome, palačinke se lakše razvlače, ostaju elastične i ne pucaju prilikom okretanja.

Sa druge strane, previše mlijeka može učiniti smjesu teškom i gustom, zbog čega se palačinke češće lijepe za tiganj i kidaju.

U klasičnu smjesu od jaja, brašna, mlijeka i prstohvata soli dodajte oko 100 mililitara gazirane vode. Nakon toga lagano promiješajte. Pretjerano miješanje nije preporučljivo jer izbacuje vazduh iz smjese i umanjuje efekat gazirane vode.

Koliko gazirane vode ide u smjesu za palačinke?

Na pola litra mlijeka dovoljno je dodati oko 100 mililitara gazirane vode.

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Ako volite tanke palačinke, možete dodati još malo, ali postepeno. Idealna smjesa treba da bude rijetka poput tečne pavlake, a ne gusta kao smjesa za pitu.

Najčešća greška nije u tijestu već u temperaturi tiganja

Mnogi misle da je problem u receptu, ali najčešće je kriva temperatura tiganja.

Tiganj mora biti dobro zagrijan, ali ne i pregrijan. Na previsokoj temperaturi palačinka brzo zagori spolja, dok unutra ostane nedovoljno pečena i ljepljiva.

Srednja temperatura je najbolji izbor. Prva palačinka može poslužiti kao probna, dok će već druga biti savršena.

Koliko ulja treba koristiti?

Jedna od čestih grešaka je dodavanje ulja prije svake palačinke.

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Dovoljno je da tiganj premažete tankim slojem ulja samo na početku pečenja. U suprotnom, palačinke postaju masne, teške i gube svoju laganu strukturu.

Miris koji podsjeća na djetinjstvo

Palačinke pripremljene sa gaziranom vodom imaju laganu i mekanu strukturu. Ako u smjesu dodate kašičicu vanilin šećera, cijela kuhinja zamirisaće kao nedjeljno jutro kod bake.

Ovaj trik podjednako dobro funkcioniše i za slatke i za slane palačinke – bilo da ih služite sa džemom, orasima, ajvarom ili kajmakom.

Još jedan trik koji malo ko zna

Smjesa za palačinke sa gaziranom vodom može stajati u frižideru i do 24 časa.

Pripremite je uveče, a palačinke ispecite ujutru. Ostaće jednako mekane i ukusne kao da ste smjesu tek napravili.

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Da li gazirana voda mijenja ukus palačinki?

Ne. Gazirana voda nema izražen miris ni ukus, već samo poboljšava strukturu tijesta. Palačinke zadržavaju svoj prepoznatljiv ukus, ali postaju mekše, prozračnije i lakše za pečenje, prenosi Glas Srpske.

Može li umjesto gazirane vode kisela voda?

Može. Važno je da voda bude dobro gazirana i hladna, jer upravo mjehurići vazduha daju željeni efekat.

Zašto se palačinke i dalje lijepe?

Ako se palačinke lijepe za tiganj, uzrok je najčešće previsoka temperatura ili nedovoljno podmazan tiganj na početku pečenja.

Smanjite temperaturu i sačekajte da se prva strana dobro ispeče prije nego što palačinku okrenete.

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Uz ovaj jednostavan trik sa gaziranom vodom, palačinke će biti tanke, mekane i bez pucanja – baš onakve kakve svi žele na trpezi.

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Palačinke

Tijesto za palačinke

kisela voda

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