Broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne prestaje da raste

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.734, saopšteno je iz Vlade.
U privremenim kampovima je od 20.900 ljudi.
"Povrijeđeno je 16.740 ljudi, dok je 6.462 spaseno", navodi se u saopštenju, prenosi Srna.
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Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.
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