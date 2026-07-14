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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne prestaje da raste

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 22:07

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порушене зграде у Венецуели 2026.
Foto: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.734, saopšteno je iz Vlade.

U privremenim kampovima je od 20.900 ljudi.

"Povrijeđeno je 16.740 ljudi, dok je 6.462 spaseno", navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

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Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

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Venecuela

Zemljotres

zemljotres u Venecueli

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