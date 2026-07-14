Broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne prestaje da raste

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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.734, saopšteno je iz Vlade.

U privremenim kampovima je od 20.900 ljudi. "Povrijeđeno je 16.740 ljudi, dok je 6.462 spaseno", navodi se u saopštenju, prenosi Srna. Svijet Borba sa velikim požarom na grčkom ostrvu, ljudi napuštaju svoje domove Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

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