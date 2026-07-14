Dadilja zlostavljala dječaka i objavljivala snimke na mrežama

Viktorija En Kranmer (25) iz Nju Džerzija uhapšena je zbog optužbi za se*sualne zločine nad djecom, a dječak koga je zlostavljala bio je dovoljno mlad da još nosi pelene!

Kako je prenio "Njujork Post" Viktorija En Kranmer (25) snimila je i video se*sualnog napada na dječaka 6. maja u kupatilu kuće u Litl Eg Harboru, koristeći mobilni telefon, koji joj je poklonila bivša cimerka.

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Njena bivša cimerka, identifikovana kao "Gospođa P" u sudskim spisima, otkrila je snimak na mobilnom kada joj je Viktorija vratila uređaj nakon što je izbačena iz kuće. U izjavi pod zakletvom navodi se da snimak od 14 sekundi prikazuje Viktoriju kako se smije dok se neprimjereno ponaša s dječakom u kupatilu, a snimak je bio objavljen na njenom na profilu na Snepčetu.

Prema navodima policije, Viktorija je identifikovana na osnovu svojih prepoznatljivih tetovaža, uključujući onu na nozi koja prikazuje ženske grudi na osnovu glasa i činjenice da je snimak nastao u njenom kupatilu.

"Gospođa P" doživjela je šok,kada je vidjela snimak koji je snimila svoj telefon, nakon čega joj je Viktorija onemogućila pristup nalogu na društvenoj mreži.

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Dok su živjele zajedno, Viktorija je često čuvala kćerku "Gospođe P" i malog sina "Gospođe Iks".

Ona je primijetila da se njen sin čudno ponaša i da je počeo da se plaši kade nakon što je provodio vrijeme s Viktorijom. Kako otkrivaju dokumenti, majka je kasnije saznala da se dadilja kupala zajedno s njenim sinom.

Iako su nadležne službe navele da je dječak bio mlađi od 13 godina, u sudskim spisima se navodi da je još nosio pelene. O teškim optužbama obaviještene su državne i lokalne vlasti, a detektivi policijske uprave Litl Eg Harbor zaplijenili su mobilni i 28. maja dobili nalog za njegovu pretragu.

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Tada su otkriveni dodatni snimci na kojima se vide Viktorija i dječak u kupatilu. Viktorija je uhapšena prošlog utorka, a smještena je u zatvor okruga Oušn u Toms Riveru u Nju Džerziju Motivi i detalji slučaja nisu još poznati.

(Telegraf)