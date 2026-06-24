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Жена заспала са упаљеном цигаретом, па изазвала пожар у згради

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 12:06

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Жена из покрајине Штајерска на сјевероистоку Словеније изазвала је пожар у стамбеној згради након што је заспала са упаљеном цигаретом, а дим се проширио кроз цијели објекат, саопштила је данас полиција.

Цељски полицајци добили су пријаву да је стамбена зграда испуњена димом, а по доласку на лице мјеста утврђено је да је станарка заспала држећи упаљену цигарету, након чега се запалио душек, преноси Марибор инфо.

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Жени је указана медицинска помоћ.

Полиција је најавила да ће против ње поднијети кривичну пријаву због сумње да је починила кривично дјело изазивања опште опасности.

(Танјуг)

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Тагови :

Словенија

цигарете

пожар

Ватрогасци

зграда

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