Жена заспала са упаљеном цигаретом, па изазвала пожар у згради

Аутор:АТВ редакција
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Жена из покрајине Штајерска на сјевероистоку Словеније изазвала је пожар у стамбеној згради након што је заспала са упаљеном цигаретом, а дим се проширио кроз цијели објекат, саопштила је данас полиција.
Цељски полицајци добили су пријаву да је стамбена зграда испуњена димом, а по доласку на лице мјеста утврђено је да је станарка заспала држећи упаљену цигарету, након чега се запалио душек, преноси Марибор инфо.
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Жени је указана медицинска помоћ.
Полиција је најавила да ће против ње поднијети кривичну пријаву због сумње да је починила кривично дјело изазивања опште опасности.
(Танјуг)
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