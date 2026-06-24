Нови детаљи хорора: Туча код гробља завршила трагично

Аутор:АТВ редакција
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Један мушкарац је умро, а други је ухапшен након туче у Задру, саопштено је из тамошње полиције.
Медији су сада изнијели нове детаље хорора.
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"Јутрос смо видјели полицију, али током ноћи ништа нисмо чули. Видјели смо аутомобил на путу, али га не препознајемо. Не знамо ко је жртва, да је из нашег кварта, претпостављамо да би знали", рекле су комшије које живе 20-ак метара од мјеста ужаса у Задру за "24сата".
Портал пише да је до туче дошло на градском предјелу Бокањац, у близини гробља.
Како је полиција објавила дојаву о тучи двојице мушкараца добили су синоћ у 23:44, а доласком на мјесто догађаја на тлу су затекли повријеђеног мушкарца.
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"Љекарска помоћ 51-годишњаку пружена је на мјесту догађаја гдје је утврђено да је теже повријеђен те је возилом ХМП превезен у Општу болницу Задар гдје је током ноћи преминуо", рекли су из полиције.
Мушкарац који се доводи у везу с овим догађајем, објавила је полиција, одмах је ухапшен на мјесту догађаја. Одведен је у просторије полиције, гдје је у току криминалистичко истраживање које полиција проводи у сарадњи с надлежним државним тужилаштвом у Задру.
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