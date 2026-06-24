Od ponedjeljka se mijenja sudbina: Ova 3 znaka više nikada neće brinuti za novac

Ponedjeljak, 29. jun, donosi konkretan obrt na računu za tri znaka Zodijaka, i to baš onaj koji ste prestali da očekujete.

Novac konačno prestaje da bude razlog za neprospavane noći, a glavni potez vas čeka već u ponedjeljak ujutru.

Bik: Konačno stiže ono što vam duguju

Biku se strpljenje vraća sa kamatom. U prvoj polovini nedelje, najvjerovatnije već u utorak popodne, stiže vijest o novcu koji ste praktično otpisali još u aprilu. Može biti riječ o zaostaloj isplati, vraćanju privatne pozajmice ili konkretnoj ponudi za dodatni posao. Ništa ne forsirajte, budite dostupni na telefon i ne potpisujte ugovore dok pažljivo ne pročitate svaku stavku.

Jedina greška ovih dana jeste da odmah krenete u krupnu kupovinu. Sačekajte barem sljedeću nedjelju za bilo kakve veće troškove. Ovaj novac sada ima zadatak da popuni stare rupe i donese stabilnost, a ne da preko vikenda ode na nove rashode.

Djevica: Finansijska sudbina koju sami krojite

Djevicama se otvara priča koja je počela potpuno usputno. Nešto što ste radili uveče, poslije redovnog posla, ili vikendom za poznanike, sada dobija ozbiljnog naručioca. Razgovor koji vas čeka sredinom nedjelje nije obična formalnost, već konkretna ponuda sa ciframa koje će vas prijatno iznenaditi.

Savjeti sa strane vam ne trebaju, dovoljni su digitron i jasna lista uslova. Djevica voli da sve provjeri tri puta, i to je sada vaša najveća prednost. Tražite tačan obim posla, precizne rokove plaćanja i jasno definišite šta se dešava u slučaju kašnjenja. Ko god da vam nudi ovaj posao, neće odustati zato što držite do sebe.

Škorpija: Stari dug se vraća sa kamatom

Škorpije osjećaju da se stvari pomjeraju već neko vrijeme, ali tek od ponedjeljka taj osjećaj dobija potvrdu. U vaš život se vraća osoba koja je nestala sa pozajmljenim novcem, a sa njom i prilika koja je djelovala potpuno izgubljeno. Do kraja mjeseca imate šansu da zatvorite finansijsku priču koja vam truje energiju još od prošle jeseni.

Region Novi detalji horora: Tuča kod groblja završila tragično

Najveći problem u prethodnom periodu bilo je ćutanje. Škorpija dugo trpi dok unutra sve kuva, ali sada je pravi trenutak da glasno kažete svoje uslove. Bez tenzije i bez prebacivanja, nastupite smireno i profesionalno. Iznenadićete se koliko brzo i bez pogovora druga strana pristaje na vaše rokove.

Šta tačno donosi ovaj finansijski preokret?

Novčana situacija se ne mijenja magičnim obrtom preko noći, već kroz nekoliko situacija koje se nadovezuju jedna na drugu. Prvi uspješan dogovor otvara vrata za sljedeći, a treći korak donosi stabilnost koja vam je mjesecima nedostajala. Riječ je o naplati vašeg minulog rada, a ne o sreći koja pada s neba.

Šta da uradite već u ponedjeljak ujutru

Prije nego što započnete uobičajenu rutinu, provjerite poštu, i fizičku i elektronsku. Pozovite osobu koja vam duguje novac, bez prebacivanja, sa direktnim pitanjem kada možete da očekujete uplatu.

Ako na stolu imate neku poslovnu ponudu odranije, sjednite i pročitajte je ponovo, ovog puta sa olovkom u ruci.

Ovaj period za Bika, Djevicu i Škorpiju traži da budete maksimalno aktivni, a ne da čekate da se stvari riješe same. Njihova finansijska sudbina pomjera se naviše prvi put poslije dužeg vremena. To nisu prazna obećanja za daleku budućnost, već niz konkretnih promjena koje kreću od samog početka nedjelje, prenosi Krstarica.