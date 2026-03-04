Velika promjena stiže u banke: Šta to znači za korisnike?

Veštačka inteligencija se već primjenjuje u bankama u Srbiji i ona će klijentima uskoro donijeti da imaju svog ličnog digitalnog savjetnika.

To je izjavio predsjednik Izvršnog odbora Adiko Bank Srđan Kondić, na 33. Kopaonik biznis forumu, na panelu "Bankarstvo 2030: Otpornost u digitalnom svijetu".

Kondić je rekao za Tan‌jug da AI klijentima može, znajući njihove potrebe, kreditnu istoriju i sve ostalo, da napravi najbolju ponudu.

On je rekao da digitalizacija mijenja svijet bankarstva već desetak godina i da je ona omogućila klijentima ono što žele: jednostavnost, brzinu i dostupnost.

"To je nekada bila poslovnica, danas je sve više digitalni svijet, odnosno mobilna aplikacija banke. Prvo to postaje korisničko iskustvo koje je brzo, efikasno, na primjer, uz pomoć mobilne aplikacije možete da platite račune bilo gde iz svoje dnevne sobe, sa putovanja itd. Danas možete da podignete kredit, da ostavite štednju u banci, položite i da uradite sve druge bankarske usluge bilo gdje, bilo kada", naveo je Kondić.

Klijenti će uskoro imati svog digitalnog savjetnika u bankama

Dodao je da je sada došlo vrijeme veštačke inteligencije u kojoj će klijenti imati svog digitalnog savjetnika.

Pored toga što će vještačka inteligencija, znajući potrebe klijenta, njegovu kreditnu istoriju i sve ostalo što treba, znati bolje od bilo koje banke da mu napravi ponudu, ona će ga, navodi Kondić, i disciplinovati.

"Ona će čak i da vas disciplinuje i da vas opominje ukoliko prekoračite određene norme koje ste dogovorili sa njom ili koje su neki standard. Kao što je nekada bilo bitno da imate odgovornog i pametnog savjetnika u poslovnici, tako će se sada razlikovati koje su uspešnije ili manje uspešne banke po kvalitetu njihovog AI agenta", naglasio je Kondić.

Na pitanje koliko će vremena biti potrebno za to, on odgovara da su promene veoma brzo.

"Zato je vrijeme potrebno za odluku o kreditnom zahtjevu kod građana prosječno 10 minuta, što je prije pet ili šest godina bilo nezamislivo. Kod pravnih lica to je 48, nekada čak i 24 sata. Sve zahvaljujući AI algoritmima koje smo implementirali u posljednjih nekoliko godina. Dakle, ide to brzo", rekao je Kondić.

Što se tiče zakonske regulative koje prate primjenu vještačke inteligencije u bankama, on ističe da su banke najstrože regulisane industrije i to sa razlogom, zato što rade sa tuđim novcem, novcem građana.

"U našem DNK, banaka i bankara, jeste stotinama godina opreznost. Ako uradimo ovo kom riziku se izlažemo da eventualno pogriješimo. Sada je došlo vrijeme da se razmišlja na drugi način, ako ne pokušamo, ako ne implementiramo neke novine, šta će se onda desiti?", naveo je Kondić.

Banke se intenzivno pripremaju intenzivno za ulazak u SEPA

On ističe da Republika Srbija, Narodna banka i svi drugi organi koji su zaduženi za banke vrlo proaktivno deluju, implementiraju savremene evropske smjernice i savremene regulatorne prakse.

"Nadam se da će u budućem periodu to isto tako da ide, da se obezbijedi jedan okvir bankama, da mogu da isprate tehnološku bitku, da obezbijede najbolje usluge za svoje klijente, a istovremeno da sačuvamo povjerenje i sigurnost građana u bankama", naveo je Kondić.

On je rekao i da se banke intenzivno pripremaju intenzivno za ulazak u SEPA (Jedinstveno područje za plaćanja u evrima) sistem.

"Mnoge od nas su već spremne i to očekujemo isto da će biti jedan veliki iskorak, naročito iz ugla naših potrošača, naših klijenata, gdje će moći da na brz, jednostavan i povoljan način obave sve svoje platne transakcije", rekao je Kondić, prenosi B92.