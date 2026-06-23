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Najsnažniji udar toplotnog talasa: Sve je u crvenom

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 16:52

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Најснажнији удар топлотног таласа: Све је у црвеном
Foto: Pixabay

Hidrometeorološki zavod Hrvatske podigao je nivo upozorenja zbog toplotnog talasa, koji će se u ovoj zemlji zadržati sve do prve polovine naredne sedmice.

Rijeka, Split i Dubrovnik već su u narandžastom upozorenju, što znači veliku opasnost, a od petka prelaze u crveno upozorenje, što podrazumijeva vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa.

Knin je do petka u žutom upozorenju, a u petak i subotu u narandžastom, prenosi Srna.

U unutrašnjosti Osijek, Zagreb, Karlovac i Gospić za sada su bez upozorenja, ali se od petka za te regije uvodi žuto upozorenje. Zagreb i Karlovac u subotu prelaze u narandžasto upozorenje.

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Tagovi :

crveni meteoalarm

Jadransko more

Hrvatska

toplotni talas

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