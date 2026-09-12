Minić: Ne smijemo odustati od Srpske, glas za SNSD je glas za jaku Srpsku

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da se ne smije odustati od Republike Srpske koja danas ima velike investicije i da je spreman da stane pred građane i nastavi taj put kao novi predsjednik.

"Nas su u ratu napadali da nas unište, ali to nisu uspjeli", rekao je Minić na tribini "Razgovor sa građanima" u Foči.

Podsjećajući da predsjednik Milorad Dodik sa svjetskom moćnicima dogovara projekte za razvoj Republike Srpske, Minić je istakao da u to ne treba sumnjati i da to niko bolje ne može uraditi.

"Sada imate priliku da olovkom izaberete Milorada Dodika, odnosno nas, jer na taj način ćete učiniti da vaša djeca ne uzimaju puške", naveo je Minić.

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On je naglasio da mnogi ne znaju šta su Dodik i njegova porodica prošli tokom proteklog perioda, ali da je on sve izdržao i pobijedio.

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"Zato sam i ja spreman da kao predsjednik Republike Srpske stanem pred sve vas. Ovo je istorijski trenutak. Vrijeme iznjedri lidera, a mi ga imamo, to je Milorad Dodik, jer nas opet čekaju razne teškoće", poručio je Minić.

On je istakao da kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nema protivkandidata.

"Izađite na glasačka mjesta, jer to radimo i za one koji su dali živote za Republiku Srpsku i za sve nas. Važno je da u što većem broju glasate za SNSD, jer je to način da Srpska bude jaka i napredna", zaključio je Minić.

(SRNA)