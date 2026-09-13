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Višković: Potpisanim donacijama pokazujemo da Srpska uvažava i cijeni rad udruženja

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13.09.2026 10:51

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директор Аутопутева Републике Српске
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković potpisao je ugovore o dod‌jeli donacija udruženjima, organizacijama, sportskim klubovima i vjerskim zajednicama sa područja Trebinja, Gacka, Ljubinja, Bileće i Nevesinja, koji su aplicirali na javni poziv ovog preduzeća za dod‌jelu sredstava iz ostvarene dobiti za 2025. godinu.

Višković je istakao da su "Autoputevi" strateško preduzeće od interesa za Republiku Srpsku i da, kao društveno odgovorna kompanija, imaju obavezu da podrže razvoj svake lokalne zajednice u Republici, kako u izgradnji putne infrastrukture, tako i podrškom aktivnostima nevladinog sektora.

Višković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da preduzeće uspješno posluje i ostvaruje dobit, te da je u prilici da podrži važne projekte i aktivnosti od interesa za svaku lokalnu zajednicu.

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Na javni poziv za dod‌jelu donacija iz dobiti ostvarene u 2025. godini prijavilo se više od 250 udruženja iz oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne d‌jelatnosti.

Novčanu podršku dobili su svi koji su ispunili uslove propisane Zakonom o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu i pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj i Pravilnikom o dod‌jeli donacija, po jasno definisanim uslovima, kriterijumima za izbor i visini doniranih sredstava.

Potpisivanju ugovora koje je upriličeno juče u Trebinju prisustvovao je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je zahvalio "Autoputevima Republike Srpske" za razumijevanje i podršku organizacijama i udruženjima sa područja Hercegovine, koji se godinama trude da unaprijede kvalitet života svih građana u svojim lokalnim zajednicama, prenosi Srna.

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Radovan Višković

Autoputevi Republike Srpske

Autoputevi Srpske

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