Drama na nemačkom aerodromu: "Imam bombu u koferu"

Pretnja bombom obustavila je vazdušni saobraćaj na aerodromu u Štutgartu juče na oko sat i po, poremetivši putovanja skoro 3.000 ljudi.

Prema podacima njemačke savezne policije, 24-godišnji putnik je nakon bezbjednosnih provjera rekao zaposlenom na aerodromu da ima bombu u prtljagu. Kao rezultat toga, cijela bezbjednosna zona terminala je evakuisana, a polijetanja i slijetanja su obustavljena oko 16.30 časova.

Nakon pretrage, policija je utvrdila da nema stvarne opasnosti, pa je saobraćaj nastavljen oko 18 časova. Svi putnici su ponovo morali da prođu bezbjednosne provjere, što je izazvalo poremećaje čak i nakon otvaranja terminala.

Devet letova otkazano, devet preusmjereno

Aerodrom u Štutgartu je saopštio da je zbog incidenta otkazano devet letova, dok je devet dolazaka preusmjereno na druge aerodrome.

Još 11 polazaka je kasnilo, neki značajno. Ukupno je pogođeno 29 letova i skoro 3.000 putnika.

Neki od preusmjerenih letova završili su u Nirnbergu i na aerodromu Karlsrue/Baden-Baden.

"Večernji sati su glavno vrijeme saobraćaja na aerodromu. Ako tada dođe do prekida, posljedice su velike", rekla je portparolka aerodroma njemačkoj agenciji dpa, prenosi SWR.

Policija je isključila 24-godišnjaka iz leta za Hurgadu u Egiptu.

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo narušavanje javnog reda i mira prijetnjom da će izvršiti krivično djelo. Nakon policijske obrade, pušten je na slobodu.

Aerodrom u Štutgartu zvanično je potvrdio da se saobraćaj postepeno vratio u normalu poslije 18 časova, ali da su kašnjenja nastavljena tokom cijele večeri.