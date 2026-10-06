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AfD dobio predsjednika: Politički presedan u Njemačkoj

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06.10.2026 17:19

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Новоизабрани предсједник покрајинског парламента Тобијас Рауш, у средини, из странке Алтернатива за Немачку (АфД), сједи за говорницом након избора током конститутивне сједнице новоизабраног њемачког савезног парламента Саксоније-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у уторак, 6. октобра 2026.
Foto: Jan Woitas/DPA via AP, Pool / Tanjug

Poslanik Alternative za Njemačku Tobijas Rojš izabran je za predsjednika parlamenta u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Rojš je dobio većinu glasova iz novog saziva parlamenta u Magdeburgu, mjesec dana nakon što je AfD odnio pobjedu na pokrajinskim izborima, prenosi njemačka DPA.

On je u parlamentu dobio 48 glasova od 83, što ukazuje na podršku iz stranaka koje su odbijale saradnju sa AFD-om, najvjerovatnije iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca.

Stranke ljevice u Njemačkoj izrazile su negodovanje zbog izbora Rojša. Hejdi Rehinek iz stranke Ljevice u Berlinu ocijenila je da je izbor Rojša naredni veliki korak ka preuzimanju vlasti stranke koju je optužila da je "duhovni nasljednik onih koji su državu odveli u najtamnije doba".

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Tagovi :

Njemačka

Tobijas Rojš

Alternativa za Njemačku

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