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Njemačka bi do 2045. mogla izgubiti dva miliona stanovnika

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06.10.2026 15:27

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Foto: pexels/Claudia Solano

Broj stanovnika u Njemačkoj biće smanjen na oko 81,8 miliona do 2045. godine sa trenutnih 83,3 miliona, prema studiji koju je predstavio Berlinski institut za stanovništvo i razvoj.

Iz instituta je saopšteno da se očekuje da će više od dvije trećine od 400 njemačkih opština i gradova doživjeti pad broja stanovnika, kao i gotovo 200 regija koje su prije samo nekoliko godina bilježile rast.

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Institut i Fondacija Vistenrot zasnovali su istraživanje na 26 indikatora koji pokrivaju demografiju, ekonomiju, obrazovanje i društvene uslove, prenijela je agencija DPA.

Katerina Hinc, direktor Berlinskog instituta, izjavila je da ključno pitanje nije da li stanovništvo Njemačke raste ili se smanjuje, već gdje se to dešava.

Manuel Slupina iz Fondacije Vistenrot opisao je ukupni pad kao umjeren, ali je ukazao na značajne regionalne razlike. Dok će veliki gradovi vjerovatno nastaviti da rastu u budućnosti, očekuje se da će se određene ruralne regije značajno smanjiti.

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Studija je pokazala da se 12 od 20 regija sa najnižim ukupnim ocjenama nalazi u istočnoj Njemačkoj, u poređenju sa samo pet u istraživanju iz 2019. godine.

(Srna)

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Njemačka

stanovništvo

Berlin

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