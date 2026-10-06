Njemačka bi do 2045. mogla izgubiti dva miliona stanovnika

Broj stanovnika u Njemačkoj biće smanjen na oko 81,8 miliona do 2045. godine sa trenutnih 83,3 miliona, prema studiji koju je predstavio Berlinski institut za stanovništvo i razvoj.

Iz instituta je saopšteno da se očekuje da će više od dvije trećine od 400 njemačkih opština i gradova doživjeti pad broja stanovnika, kao i gotovo 200 regija koje su prije samo nekoliko godina bilježile rast.

BiH Federacija BiH se zadužila za gotovo 50 miliona KM

Institut i Fondacija Vistenrot zasnovali su istraživanje na 26 indikatora koji pokrivaju demografiju, ekonomiju, obrazovanje i društvene uslove, prenijela je agencija DPA.

Katerina Hinc, direktor Berlinskog instituta, izjavila je da ključno pitanje nije da li stanovništvo Njemačke raste ili se smanjuje, već gdje se to dešava.

Manuel Slupina iz Fondacije Vistenrot opisao je ukupni pad kao umjeren, ali je ukazao na značajne regionalne razlike. Dok će veliki gradovi vjerovatno nastaviti da rastu u budućnosti, očekuje se da će se određene ruralne regije značajno smanjiti.

Region Svetozar Marović od nedjelje slobodan čovjek

Studija je pokazala da se 12 od 20 regija sa najnižim ukupnim ocjenama nalazi u istočnoj Njemačkoj, u poređenju sa samo pet u istraživanju iz 2019. godine.

(Srna)